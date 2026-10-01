Internationale Ransomware-Bande zerschlagen

Die Strafverfolgungsbehörden haben den Angaben zufolge am Mittwoch die Kontrolle über die Leak-Seite von „KillSec“ übernommen und mindestens 110 Terabyte Daten gegen unbefugten Zugriff gesichert. Die Gruppierung hatte die Seite den Ermittlungen zufolge genutzt, um Organisationen mit der Veröffentlichung zuvor entwendeter Daten zu drohen, sofern diese kein Lösegeld zahlten. In einigen Fällen sei tatsächlich viel Geld geflossen.