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16-Jähriger in Haft

Internationale Ransomware-Bande zerschlagen

Ausland
01.10.2026 22:11
Der Gruppe mit dem Namen „KillSec“ werden Hunderte Angriffe angelastet.
Der Gruppe mit dem Namen „KillSec“ werden Hunderte Angriffe angelastet.(Bild: EPA/RITCHIE B. TONGO)
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Von krone.at

Im Zuge einer weltweit koordinierten Aktion gelang es der Polizei, eine Cybercrime-Gruppierung zu sprengen und drei Tatverdächtige – darunter einen 16-Jährigen – zu verhaften. Der Gruppe mit dem Namen „KillSec“ werden Hunderte Angriffe angelastet.

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Die Strafverfolgungsbehörden haben den Angaben zufolge am Mittwoch die Kontrolle über die Leak-Seite von „KillSec“ übernommen und mindestens 110 Terabyte Daten gegen unbefugten Zugriff gesichert. Die Gruppierung hatte die Seite den Ermittlungen zufolge genutzt, um Organisationen mit der Veröffentlichung zuvor entwendeter Daten zu drohen, sofern diese kein Lösegeld zahlten. In einigen Fällen sei tatsächlich viel Geld geflossen.

Kriminelle nutzten KI, um Opfer zu identifizieren
Die Gruppe habe auch KI genutzt, um ihre Ransomware-Infrastruktur aufzubauen, zu betreiben und potenzielle Opfer zu identifizieren. Insgesamt seien bisher rund 500 mutmaßlich erfolgreiche Angriffe identifiziert worden. Die Ermittlungen liefen seit Anfang 2025.

Als mutmaßlichen Administrator und Hauptbetreiber der seit etwa 2024 aktiven Gruppierung identifizierten die Behörden einen 16-Jährigen. Ein tatverdächtiger Entwickler sei im August 18 Jahre alt geworden. Darüber hinaus identifizierten die Behörden eine Person in einer Verhandlungs- sowie eine weitere Person in einer Vertriebspartner-Rolle.

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Zehn Länder, Europol und Eurojust an Operation beteiligt
Geleitet wurde die Operation gegen „KillSec“ vom Landeskriminalamt Hamburg und der Staatsanwaltschaft Hamburg. Beteiligt waren Behörden aus Belgien, Finnland, Deutschland, Griechenland, den Niederlanden, Rumänien, Spanien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Auch Europol und Eurojust waren in die Ermittlungen eingebunden gewesen.

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