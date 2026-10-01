Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oft teurer als Produkt

Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten

Wirtschaft
01.10.2026 15:48
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises aus.(Bild: Krone-Collage/APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN, Screenshot: amazon.com, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit heute gilt in Österreich die neue Paketsteuer – und in den sozialen Netzwerken sorgt sie bereits für ordentlich Ärger. Besonders für Unmut bei den Nutzern sorgt der Umstand, dass große Versandhändler die neue Abgabe – wie zu erwarten war – direkt an ihre Kunden weiterreichen. Besonders kuriose Blüten treibt die Abgabe beim größten Versandhändler Amazon: Hier ist die neue Steuer bei manchen Produkten teils mehr als doppelt so hoch wie der eigentliche Warenwert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer etwa bei Amazon Prime eine einzelne Packung Lippenpflege um 91 Cent (inkl. MWSt.) bestellt, zahlt dafür plötzlich 3,31 Euro. Denn zusätzlich zum Produktpreis werden 2,40 Euro Paketsteuer verrechnet. Damit macht die Abgabe inklusive Umsatzsteuer mehr als das Zweieinhalbfache des eigentlichen Warenwerts aus.

Aus einem Euro werden plötzlich 3,42 Euro
Gerade die Kombination mit Amazon Prime wirkt dabei besonders kurios. Denn mit dem hauseigenen Gratis-Versand-Angebot können Kunden weiterhin einzelne sehr günstige Artikel bestellen und sich diese nach Hause liefern lassen. Der spürbare Kostenblock entfällt dann nicht auf den Versand – sondern auf die neue staatliche Abgabe.

Bei besonders günstigen Produkten wird die Paketsteuer so zur dominanten Position auf der Rechnung. Eine einzelne Packung Mannerschnitten mit 75 Gramm kostet beispielsweise 1,02 Euro. Dazu kommen 2,40 Euro Paketsteuer inklusive Umsatzsteuer. Aus dem ursprünglichen Produktpreis werden damit 3,42 Euro.

Ob sich der Versand einer einzelnen Packung Mannerschnitten unternehmerisch lohnt, steht auf ...
Ob sich der Versand einer einzelnen Packung Mannerschnitten unternehmerisch lohnt, steht auf einem anderen Blatt, besonders bei so günstigen Artikeln fällt die fixe Abgabe aber natürlich stark ins Gewicht.(Bild: Screenshot: amazon.com, Krone KREATIV)

Ähnlich zeigt sich der Effekt bei einem USB-2.0-Kabel um 1,10 Euro. Mit der Paketsteuer kostet die Bestellung 3,50 Euro. Die Abgabe allein macht damit bereits fast drei Viertel des Endpreises aus.

Auch bei einer einzelnen VARTA-Knopfzelle um 1,46 Euro fällt die fixe Abgabe stark ins Gewicht – der Gesamtpreis steigt auf 3,86 Euro mit einem Steueranteil von 68,48 Prozent. Bei der 3,28 Euro teuren UHU-Bastelkleber-Tube sind es inklusive Paketsteuer 5,68 Euro.

Teilweise mehr als zwei Drittel Steuern
Rechnet man neben der Paketsteuer auch die Umsatzsteuer auf das jeweilige Produkt und die in der Paketsteuer enthaltene Umsatzsteuer ein, wird das Verhältnis noch auffälliger.

Bei der Sebamed-Lippenpflege um 91 Cent liegt der gesamte Steueranteil demnach bei rund 77 Prozent des Endpreises. Bei den Mannerschnitten sind es rund 75 Prozent, beim USB-Kabel knapp 74 Prozent und bei der Odol-med3-Zahnpasta rund 71 Prozent.

77,09%
SEBAMED LIPPENPFLEGE
Steueranteil inklusive Paket- und Mehrwertsteuer
75,15%
MANNERSCHNITTEN, 75 G
Steueranteil inklusive Paket- und Mehrwertsteuer
73,81%
USB-2.0-KABEL
Steueranteil inklusive Paket- und Mehrwertsteuer
51,88%
UHU BASTELKLEBER
Steueranteil inklusive Paket- und Mehrwertsteuer

Das führt zu einer auf den ersten Blick grotesken Situation: Bei einer einzelnen, sehr günstigen Bestellung kann die staatliche Abgabe den eigentlichen Warenwert deutlich übersteigen. Wer ein kleines Ersatzteil, eine Knopfzelle oder ein Hygieneprodukt benötigt, zahlt dann einen erheblichen Teil der Rechnung nicht für das Produkt selbst.

Fixe Abgabe trifft Billigartikel besonders stark
Der Grund dafür liegt in der Konstruktion der neuen Abgabe. Versandhändler mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz in Österreich müssen zwei Euro pro Paket oder Bestellung abführen. Inklusive Umsatzsteuer werden daraus für die Kunden 2,40 Euro.

Die Händler können entscheiden, ob sie die Abgabe pro Paket oder pro Bestellung berechnen. Amazon, Otto Österreich und Zalando haben sich für die Variante pro Bestellung entschieden. Damit fällt die Paketsteuer einmal an – unabhängig davon, wie viele Artikel bestellt werden oder in wie vielen Paketen die Lieferung letztlich ankommt.

Für größere Bestellungen relativiert sich der fixe Betrag entsprechend. Bei einem Warenkorb von beispielsweise 100 Euro machen 2,40 Euro naturgemäß deutlich weniger aus als bei einem Produkt um 91 Cent.

Gratis-Versand macht den Effekt noch skurriler
Ausgerechnet Amazon Prime verstärkt den kuriosen Eindruck. Kunden zahlen bei entsprechenden Prime-Artikeln keinen zusätzlichen Versandpreis. Selbst einzelne günstige Produkte können damit bestellt und nach Hause geliefert werden. Bei einer solchen Bestellung steht nun also nicht etwa ein hoher Versandpreis neben einem niedrigen Warenwert. Stattdessen bleibt der Versand für den Prime-Kunden kostenlos, während die neue Paketsteuer zum größten zusätzlichen Kostenblock wird.

Das Balkendiagramm zeigt den geschätzten Jahresumsatz von Online-Plattformen in Millionen Euro, die von der Paketabgabe betroffen sind. Amazon hat mit 3.418 Millionen Euro den höchsten Umsatz. Temu und Zalando liegen mit rund 640 Millionen Euro deutlich darunter. Die weiteren Plattformen erreichen Werte zwischen 114 und 334 Millionen Euro. Quelle: ECDB/Handelsverband.

Große Händler geben Kosten an Kunden weiter
Genau das sorgt seit Inkrafttreten der Abgabe für Ärger. In sozialen Netzwerken wird insbesondere kritisiert, dass die großen Versandhändler die zusätzliche Belastung nicht selbst übernehmen, sondern an die Kunden weitergeben. Amazon hatte seine Kunden bereits vor dem Start informiert und blendet sie bereits unter jedem einzelnen Artikel zusätzlich ein. An der Kassa wird sie dann als eigene Position ausgewiesen.

Betroffen sind laut Handelsverband insgesamt 16 große Online-Händler und Online-Marktplätze, darunter Amazon, Temu, Zalando, Shop-Apotheke, Ebay, Otto, Best Secret, AliExpress, MediaMarkt, Apple, Universal, Ikea, Shein, XXXLutz und Refurbed. Auch rund 4000 österreichische Betriebe, die über große Online-Marktplätze an Konsumenten verkaufen, sind laut Handelsverband betroffen.

Lesen Sie auch:
2,40 Euro Paketsteuer werden ab sofort auf jeder Rechnung explizit ausgewiesen.
Neue Paketsteuer
2,40 Euro stehen nun auf jeder Amazon-Rechnung
01.10.2026
2,40 Euro pro Stück
Paketsteuer in Kraft: Online-Bestellungen teurer
01.10.2026
Krone Plus Logo
2,40 Euro Mehrkosten
Wer durch die neue Paketsteuer mehr zahlt
28.09.2026

Händler rechnen mit Konsequenzen
Die Händler selbst stehen der neuen Abgabe kritisch gegenüber. Amazon hat bereits rechtliche Bedenken geäußert. Ein Sprecher erklärte, man habe Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sowie an seiner Vereinbarkeit mit den Regeln des EU-Binnenmarkts. Amazon strebe deshalb eine rechtliche Klärung an.

Auch Otto Österreich kündigte rechtliche Schritte an. Geschäftsführer Harald Gutschi rechnet mit bis zu zehn Händlern, die gegen die Paketabgabe vorgehen könnten. Der Handelsverband erwägt zudem gemeinsam mit dem europäischen Dachverband Ecommerce Europe eine Beschwerde bei der EU-Kommission.

Maßnahme soll geringere Mehrwertsteuer finanzieren
Das Finanzministerium erwartet durch die neue Abgabe Einnahmen von rund 280 Millionen Euro pro Jahr. Das Geld soll einen Teil der Kosten der Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel gegenfinanzieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
01.10.2026 15:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
127.185 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
106.267 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
84.857 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1251 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
947 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
847 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Wirtschaft
Rückruf von Diskonter
Gefahr durch Metallteile in veganen Fruchtgummis
Oft teurer als Produkt
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
Neue Anweisung
Asylwerber dürfen bei Bescheidanfechtung arbeiten
Neue Paketsteuer
2,40 Euro stehen nun auf jeder Amazon-Rechnung
Krone Plus Logo
Erlaubt oder nicht?
Mindestkauf mit Karte: Darum sind Sie chancenlos
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf