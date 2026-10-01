Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten

Seit heute gilt in Österreich die neue Paketsteuer – und in den sozialen Netzwerken sorgt sie bereits für ordentlich Ärger. Besonders für Unmut bei den Nutzern sorgt der Umstand, dass große Versandhändler die neue Abgabe – wie zu erwarten war – direkt an ihre Kunden weiterreichen. Besonders kuriose Blüten treibt die Abgabe beim größten Versandhändler Amazon: Hier ist die neue Steuer bei manchen Produkten teils mehr als doppelt so hoch wie der eigentliche Warenwert.