Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr

Die Mitteleuropäische Zeit MEZ wurde im österreichischen Eisenbahn- und Telegraphendienst 1891 und in Wien durch den Beschluss des Gemeinderats 1910 eingeführt. Eine gesetzliche Verordnung erfolgte damals nicht. Am 30. April 1916 wurde die Zeitumstellung schließlich erstmals in Österreich-Ungarn eingeführt, begründet wurde der Schritt mit Energieeinsparungen bei der künstlichen Beleuchtung an langen Sommerabenden. Hierzulande galt sie zunächst bis 1920, zwischen 1940 und 1948 wurde ein erfolgloser neuer Versuch unternommen. 1973 wurde die Sommerzeit in Europa anlässlich der Ölkrise dann wieder aufs politische Parkett gebracht, Österreichs Regierung führte die Sommerzeit sieben Jahre später gesetzlich ein.