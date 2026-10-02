Trump: „PR ist schuld an schlechten Umfragewerten“

Auch Trump machte in Denton klar, dass für seine Partei dort viel auf dem Spiel steht: „Wir brauchen Ken so dringend, und deshalb bin ich hier.“ Falls dessen Kontrahent Talarico das Rennen für sich entscheidet, wäre er der erste demokratische Senator aus Texas seit mehr als drei Jahrzehnten. Doch das ist längst nicht das einzige Senatsrennen, bei dem es für die Republikaner eng werden könnte. „Wir machen uns Sorgen um Michigan“, nannte Trump ein weiteres Beispiel für einen umkämpften Bundesstaat. „Wir haben wirklich großartige Kandidaten.“ Aber man hätte einige knappe Rennen. „Ich weiß nicht, was da los ist“, sagte Trump.