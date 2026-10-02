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Startet Wahlkampftour

Trump: „PR ist schuld an schlechten Umfragewerten“

Außenpolitik
02.10.2026 06:39
Trump startet gut einen Monat vor den Midterms seine Wahlkampftour.
Trump startet gut einen Monat vor den Midterms seine Wahlkampftour.(Bild: Krone-Collage/AFP/KEVIN DIETSCH, AP/Alex Brandon)
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Von krone.at

Gut einen Monat vor den Parlamentswahlen in den USA hat Donald Trump seine Wahlkampfoffensive gestartet. Dabei zeigte er sich ungewöhnlich kleinlaut: Er sei sich seiner anhaltend schlechten Beliebtheitswerte bewusst – dafür sei jedoch nicht sein politisches Handeln verantwortlich.

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Der US-Präsident pries zwar wie üblich seine eigene Politik in höchsten Tönen, betonte aber auch, dass die Öffentlichkeitsarbeit schlecht laufe. Man leiste „phänomenale Arbeit“, verkaufe diese aber vielleicht nicht gut, sagte der US-Präsident.

Wahlkampfauftakt in Texas
Bereits zuvor betonte Trump vor Reportern, dass er in den verbleibenden Wochen vor den sogenannten Midterms durchs Land reisen und Wahlkampf betreiben werde. Sein Auftritt in Denton (Texas) markierte den Auftakt dazu, noch am selben Abend reiste Trump dafür zudem in den US-Bundesstaat Oklahoma. An diesem Freitag geht es weiter nach Alabama, am Samstag nach Ohio. „Ich bin mit ganzem Herzen dabei – mehr denn je“, betonte Trump in Texas. „Ich glaube, wir werden gewinnen.“

Trump bei seiner Ansprache in Oklahoma.
Trump bei seiner Ansprache in Oklahoma.(Bild: AFP/KEVIN DIETSCH)
Trump-Supporter mit ihrem Merch.
Trump-Supporter mit ihrem Merch.(Bild: AP/Alex Brandon)

Was bei den Midterms für Trump auf dem Spiel steht
Am 3. November wählen die Amerikanerinnen und Amerikaner bei den Zwischenwahlen oder Midterms rund ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren neu sowie das gesamte Repräsentantenhaus. Derzeit halten Trumps Republikaner eine knappe Mehrheit in beiden Kongress-Kammern. Seine Politik ist allerdings laut Umfragen unter anderem nach den Spritpreiserhöhungen als Folge des Iran-Krieges im eigenen Land schon länger unbeliebt.

Trump könnte Amtsenthebungsverfahren drohen
Die Demokraten können sich Hoffnungen machen, zumindest das Abgeordnetenhaus zurückzuerobern. Gelingt ihnen das, könnten sie unter anderem Trumps Gesetzesinitiativen blockieren und Untersuchungen in Gang setzen. Der US-Präsident verwies bei seinem zweiten Wahlkampfauftritt am Donnerstag in Durant in Oklahoma auch auf einen weiteren Aspekt, der ihm in einem solchen Fall drohen könnte. Wenn die Republikaner nicht gewinnen würden, würden die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einleiten, warnte er.

Für einen solchen Schritt reicht im Repräsentantenhaus eine einfache Mehrheit. In seiner ersten Amtszeit ging Trump als erster US-Präsident in die Geschichtsbücher ein, gegen den während seiner Regierungszeit gleich zwei Amtsenthebungsverfahren im Parlament eingeleitet wurden.

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„Tut bitte so, als würde ich kandidieren“
Um seine Anhängerschaft zu mobilisieren, wiederholte Trump in Oklahoma auch einen Satz, den er bereits zuvor zum Kernelement seine Midterms-Botschaft gemacht hatte: „Tut bitte so, als würde ich kandidieren.“ Wenn sein Name nicht auf dem Stimmzettel stehe, würden die Leute nicht so zahlreich wählen gehen, erklärte er sein Kalkül.

Trotz schlechter Werte von sich überzeugt
Seinen schlechten Beliebtheitswerten zum Trotz setzt der US-Präsident also weiter auf die eigene Strahlkraft. Schon beim Parteitag der Republikaner in Dallas vor wenigen Wochen hatte er die Zwischenwahlen mehrfach zu einer Abstimmung über sich selbst erklärt.

Trump lockt erneut mit Geldgeschenken
Damals hatte er zudem mit einem ungewöhnlichen Wahlversprechen für Aufsehen gesorgt. In Durant erneuerte er das ebenfalls: Jeder erwachsene US-Bürger solle 5000 Dollar erhalten, falls die Republikaner ihre Mehrheiten in beiden Kammern halten. Der Vorschlag gilt allerdings weder politisch noch finanziell als realistisch. Er würde über eine Billion US-Dollar kosten, etwa so viel wie der gesamte US-Verteidigungshaushalt.

Der Republikaner Ken Paxton will in Texas in den Senat einziehen.
Der Republikaner Ken Paxton will in Texas in den Senat einziehen.(Bild: AFP/KEVIN DIETSCH)

Einstige Republikaner-Hochburg Texas wackelt
Sowohl in Texas als auch in Oklahoma kam Trump nun zudem immer wieder auf eine Person zu sprechen: den Republikaner Ken Paxton. Der vom US-Präsidenten unterstützte Kandidat will in Texas in den Senat einziehen – doch der Sieg in der einstigen Republikaner-Hochburg ist ihm keineswegs gewiss. Die Demokraten machen sich Hoffnungen, mit ihrem Kandidaten James Talarico den Republikanern den Sitz abzunehmen.

Auch Trump machte in Denton klar, dass für seine Partei dort viel auf dem Spiel steht: „Wir brauchen Ken so dringend, und deshalb bin ich hier.“ Falls dessen Kontrahent Talarico das Rennen für sich entscheidet, wäre er der erste demokratische Senator aus Texas seit mehr als drei Jahrzehnten. Doch das ist längst nicht das einzige Senatsrennen, bei dem es für die Republikaner eng werden könnte. „Wir machen uns Sorgen um Michigan“, nannte Trump ein weiteres Beispiel für einen umkämpften Bundesstaat. „Wir haben wirklich großartige Kandidaten.“ Aber man hätte einige knappe Rennen. „Ich weiß nicht, was da los ist“, sagte Trump.

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