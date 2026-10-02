Fan-Tortur und eine Premiere für das ÖFB-Team

Zu Hause ist der Kosovo um Teamchef Franco Foda, der gestern bei Israel nur zu einem 0:0 kam und mit vier Punkten auf Rang zwei liegt, aber wohl um eine Klasse stärker, hat auch den 12. Mann im Rücken. „Die Atmosphäre“, so Foda, „ist bei unseren Heimspielen außergewöhnlich.“ Wofür auch 450 reisefreudige ÖFB-Fans sorgen wollen.