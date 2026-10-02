Fan-Tortur und eine Premiere für das ÖFB-Team

Nach Irland ist vor Kosovo, am Sonntag wartet auf das ÖFB-Team der vierte und letzte Streich des intensiven Lehrgangs. Im Luftlinie rund 2.431 Kilometer entfernten Pristina. Was für die mitreisenden Fans eine Tortur ist.
Schließlich gibt es keine Direktflüge von der irischen in die kosovarische Hauptstadt, dauert die Reise im Bestfall sieben Stunden. Wer bei beiden Spielen dabei ist, trägt das Team wahrlich im Herzen.
Bequemer ist die Reise indes für die Mannschaft. Der Verband charterte eine Maschine, geplante Flugzeit ist 3:20 Stunden. Womit das Team Freitagabend in Pristina landet. Am Samstag folgt das Abschlusstraining im Fadil Vokrri Stadium, Sonntag geht‘s direkt nach Abpfiff zurück nach Wien.
Komplettes Neuland
Aus einem Land, das für den ÖFB komplettes Neuland ist – schließlich fand im Kosovo bisher kein A-Länderspiel statt. Das erste gegen den Weltranglisten-76. gewann die Elf von Ralf Rangnick vor fünf Tagen in Wien 3:1.
Zu Hause ist der Kosovo um Teamchef Franco Foda, der gestern bei Israel nur zu einem 0:0 kam und mit vier Punkten auf Rang zwei liegt, aber wohl um eine Klasse stärker, hat auch den 12. Mann im Rücken. „Die Atmosphäre“, so Foda, „ist bei unseren Heimspielen außergewöhnlich.“ Wofür auch 450 reisefreudige ÖFB-Fans sorgen wollen.
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