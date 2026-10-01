E-Moped-Regeln belasten besonders Essenszusteller

ÖAMTC-Jurist rät zu „Abwarten“

Österreichweit sind zudem rund 20.000 Privatpersonen betroffen, so der ÖAMTC. Vor allem im ländlichen Bereich hätten ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität E-Mopeds für ihre Alltagswege genützt. Ihre Fahrzeuge werden durch die neuen Vorgaben praktisch wertlos, da oft Papiere fehlen, um die Mopeds nach den neuen Regelungen typisieren und zulassen zu können. ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer appellierte im „Ö1-Morgenjournal“ am Donnerstag erneut an Politik und Behörden, eine Lösung zu finden. Betroffenen rät er, jetzt abzuwarten.