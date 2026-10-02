Wo bleibt nur das menschliche Mittelmaß?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal fragt er nach unserer Mitte – wo ist sie geblieben?
In der Statistik gibt es eine berühmte mathematische Funktion namens Gauß’sche Glockenkurve, welche die Häufigkeit einer bestimmten Eigenschaft beschreibt. Wie ihr Name besagt, hat diese Kurve die Form einer Glocke im Querschnitt, die sich zu beiden Seiten dem Boden nähert und zur Mitte hin symmetrisch zu einem Maximum ansteigt.
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