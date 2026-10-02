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Wanda im „Krone“-Talk

„Berauschte mich, um Dialog mit Gott zu führen“

Musik
02.10.2026 05:00
Marco Wanda, Ray Weber und Manuel Poppe (v.l.): So sieht die neue Wanda-Ära aus, die mit der ...
Marco Wanda, Ray Weber und Manuel Poppe (v.l.): So sieht die neue Wanda-Ära aus, die mit der Single „Salbei“ startet.(Bild: Florian Senekowitsch)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Mit der Single „Salbei“ leiten Wanda eine neue Ära ein. Das Keyboard fällt, der Rock‘n‘Roll soll florieren. 2027 kommt das neue Album und man spielt drei „Krone“-Konzerte am Open-Air-Gelände der Wiener Arena. Marco Wanda spracht mit uns über die Neuerungen, sein nüchternes Leben, Oasis in Manchester und warum man in Österreich Angst vor lauten Gitarren hat.

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kmm

„Krone“: Marco, ihr scheint euren Instagram-Account gelöscht zu haben und beginnt quasi neu. Außerdem habt ihr euch einige Zeit lang mit kryptischen Botschaften an eure Fans gewendet. Manche fürchteten gar ein Ende der Band. Gehört die theatralische große Geste bei euch dazu?
Marco Wanda: Manche haben es richtig erraten, dass es um neue Musik und ein Album geht. Andere Spekulationen fand ich köstlich, zum Beispiel, dass wir ein Rap-Album rausbringen, oder ich aus der Band aussteige. Das ist lustig, denn da frage ich mich: Wer schreibt dann die Lieder? Es hat mich sehr positiv überrascht, wie diese Botschaften die Menschen beschäftigt haben.

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