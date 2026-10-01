VW-Softwaretochter Cariad streicht 1000 Stellen

Bis wann und auf welche Weise die Jobs gestrichen werden, war zunächst unklar. Das Handelsblatt berichtete, dass die Beschäftigten am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung über die Kündigungen informiert worden seien. Diese seien nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu externen Softwareanbietern zu halten, hieß es. Bereits in den Vorjahren hatte das Unternehmen mehrfach Arbeitsplätze gestrichen. Ende 2023 hatte Cariad noch 6500 Beschäftigte. Aktuell sind es etwa 4300. Bei dem letzten Abbau wurde auf Abfindungen und Vorruhestandsprogramme gesetzt.