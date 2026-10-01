Nächster Kärntner SPÖ-Politiker zieht Reißleine

Beschimpfungen und interne Machtspiele brachten das Fass zum Überlaufen, sodass die ehemalige Spittaler Vize-Bürgermeisterin Angelika Hinteregger Mitte September im „Krone“-Interview ihren Rücktritt verkündete. Dass bei den Roten intern mächtige Unruhe herrscht, ist nichts Neues. Doch die Lage spitzt sich weiter zu!