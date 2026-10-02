Steirische Justizwache kündigt nächsten Streik an

Steirische Justizwachebeamte sind mit ihrer Geduld zusehends am Ende: Seit Jahren machen sie auf massive Personalengpässe und zugleich überfüllte Gefängnisse aufmerksam – wie ihre Kollegen aus anderen Bundesländern. Viele Häftlinge würden beinahe den ganzen Tag in den Zellen sitzen, da Personal für die Anstaltsbetriebe und Freizeitangebote fehle. Das führt zu mehr Aggressionen und Frustration unter den Häftlingen, keine Rede von Resozialisierung.