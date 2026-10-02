Westliga neu: Spannend – aber nicht stärker

Knapp ein Drittel der Meisterschaft ist gespielt – Zeit für ein erstes Fazit zur reformierten Regionalliga West. Und das fällt durchaus unterschiedlich aus. Einig sind sich die Trainer aber in einem Punkt: Langweilig ist die neue Westliga nicht. „Ich kann gleich sagen: Stärker ist sie nicht geworden – aber dafür besser“, sagt Schwaz-Trainer Akif Güclü. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch klingt, ist für den Coach durchaus nachvollziehbar. Denn für ihn zählt nicht nur die sportliche Qualität.