KAC-Star in Topform! Und so plant er seine Zukunft

Trotz Niederlage gegen Mailand blickt der KAC auf einen starken Saisonstart zurück. Groß im Bild ist einmal mehr Rotjacken-Ass Nick Petersen, der trotz 37 Jahren wie eh und je trifft. Allerdings fehle ihm ein „Grantler“ und er weiß, was er mit General Manager Oliver Pilloni derzeit nicht besprechen kann. Und: Mailand-Boss Christof Leitner verrät seine Pläne.
Der Beste ist nicht zu stoppen! Fünf Treffer und fünf Assists in sechs Spielen – Nick Petersen schoss sich bereits zum Liga-Topscorer. Trotz seiner 37 Lenze bleibt der Torhunger des Kanadiers ungestillt, er führt bereits die klubinterne Allzeit-Statistiken als bester Legionär der KAC-Geschichte an.
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