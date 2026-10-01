KAC-Star in Topform! Und so plant er seine Zukunft

Trotz Niederlage gegen Mailand blickt der KAC auf einen starken Saisonstart zurück. Groß im Bild ist einmal mehr Rotjacken-Ass Nick Petersen, der trotz 37 Jahren wie eh und je trifft. Allerdings fehle ihm ein „Grantler“ und er weiß, was er mit General Manager Oliver Pilloni derzeit nicht besprechen kann. Und: Mailand-Boss Christof Leitner verrät seine Pläne.