Intrigen und Angriffe inmitten des roten Komas

Als linke Parteirebellen den SPÖ-Chef in die Wüste pfiffen – das wird man in der Sozialdemokratie nicht vergessen. Wo demontiert man einen SPÖ-Parteichef am besten? Am Feiertag der Roten, am 1. Mai. So geschah es 2016 mit dem in den Augen der Partei-Linken viel zu pragmatischen Werner Faymann. Lautstark demonstrierten sie ihre Ablehnung des Parteichefs. Der ging wenig später.