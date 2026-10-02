Freie Meinung als Job-Killer im Notarzt-Streit?

„Das lassen wir nicht zu“

Von anderen kritisiert wird auch Notarzt Tarik Farahat, der meint, dass es ein schwerer Fehler sei, die elf Notarztstützpunkte im Land zu schließen. „Das hat er mit Daten und Fakten genau erklärt und das muss bei uns auch möglich sein“, betont Schroll, dass mit dem Angriff auf diese Leute eine „rote Linie“ überschritten worden sei.