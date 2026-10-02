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Unfalllenker gesucht

Radler-Ehepaar geschnitten und davongefahren

Oberösterreich
02.10.2026 05:00
An dieser kleinen Kreuzung in Asten ereignete sich der Unfall. Der Lenker bzw. Zeugen werden ...
An dieser kleinen Kreuzung in Asten ereignete sich der Unfall. Der Lenker bzw. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Ein Pensionist (70) stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich, nachdem ein Autolenker das Ehepaar erst knapp überholt und dann direkt vor ihnen rechts abgebogen war. Anstatt anzuhalten, fuhr der Autofahrer einfach weiter. Nun ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht, Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

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Diesen gemeinsamen Ausflug hatte sich das Ehepaar wohl ganz anders vorgestellt: Der 70-Jährige und seine Ehefrau (65) unternahmen am Mittwoch eine Fahrradtour in Asten in Oberösterreich. „Meine Eltern waren zwischen 11.30 und 12 Uhr auf der Fischinger Hauptstraße unterwegs. Kurz vor der Einbiegung zur Buchenstraße wurden sie von einem schwarzen Wagen sehr knapp überholt“, schreibt die Tochter des Ehepaars auf Facebook.

Schwarzer Touran oder Ähnliches
Plötzlich bog das schwarze Auto – es soll ein VW Touran, Sharan oder Ähnliches gewesen sein – direkt vor den Radfahrern in die Buchenstraße ein. Zwar verfehlte er die vorausfahrende Mutter, aber: „Mein Vater erschrak, weil er glaubte, das Auto würde meine Mutter erfassen. Er bremste stark ab, stürzte und wurde verletzt. Er ist im Spital, musste genäht werden und wird wegen einer Blutung im Kopf überwacht.“

„Sturz vielleicht nicht bemerkt“
Doch anstatt stehenzubleiben, sei der Lenker des Pkw einfach weitergefahren. Darum sucht nun die Tochter auf Facebook nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise gesehen haben könnten: „Wir suchen dringend Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem schwarzen Fahrzeug machen können. Auch der Fahrer wird gebeten, sich zu melden – möglicherweise wurde der Sturz nicht bemerkt“, appelliert die Tochter in sozialen Medien an sein Gewissen.

Zitat Icon

Der Verunfallte kam mit der Rettung ins Spital. Nun wird wegen Fahrerflucht ermittelt. Der Lenker und Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Enns zu wenden.

Heide Klopf, Pressesprecherin Landespolizeidirektion Oberösterreich

Dabei bekommt sie offizielle Unterstützung: „Der Verunfallte kam mit der Rettung ins Krankenhaus“, bestätigt auch die Polizei den Vorfall. Nun wird wegen Fahrerflucht ermittelt – vorerst gegen Unbekannt.

Kein Kavaliersdelikt
In Oberösterreich wurde 2024 bei 360 Unfällen mit Personenschaden Fahrerflucht begangen. Ist der Straftatbestand des Im-Stich-Lassens eines Verletzten erfüllt, drohen bis zu drei Jahre Haft. Zeugen sowie der Lenker – stellt er sich, hat er weniger Strafe zu befürchten – werden gebeten, sich bei der Polizei Enns unter folgender Telefonnummer zu melden: 059133/4132.

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