Radler-Ehepaar geschnitten und davongefahren

Schwarzer Touran oder Ähnliches

Plötzlich bog das schwarze Auto – es soll ein VW Touran, Sharan oder Ähnliches gewesen sein – direkt vor den Radfahrern in die Buchenstraße ein. Zwar verfehlte er die vorausfahrende Mutter, aber: „Mein Vater erschrak, weil er glaubte, das Auto würde meine Mutter erfassen. Er bremste stark ab, stürzte und wurde verletzt. Er ist im Spital, musste genäht werden und wird wegen einer Blutung im Kopf überwacht.“