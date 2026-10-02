Minister Karner lenkt bei Polizeidienstreform ein

Stelzer hatte genug gesehen. Seit September gilt in „seiner“ Landeshauptstadt Linz probeweise die neue Polizeidienstreform. Bereits nach wenigen Wochen hagelte es Kritik aus den Reihen der Exekutive, die Stelzer via „Krone“ nach Wien adressierte. „Eine Reform, die mehr Bürokratie verursacht, kurzfristige Einsätze erschwert und die Belastung der Polizisten erhöht, geht in die falsche Richtung. Deshalb soll diese Reform in der derzeitigen Form zurückgenommen und gemeinsam mit den Betroffenen eine Lösung erarbeitet werden, die in der Praxis auch funktioniert“, sagte Stelzer.