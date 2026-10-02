Training zum Bahrain-Grand-Prix, LIVE ab 6.30 Uhr

Der Grand Prix von Bahrain steht am Programm! Gefahren wird aber in Malaysia. Nachdem der Krieg im Nahen Osten bereits den ursprünglichen Termin im April verschoben hat, hat die unsichere Lage nun ein Ausweichen auf den Sepang International Circuit erfordert. Hier findet am Freitag das erste Training des Wochenendes statt. Wir berichten live – siehe Ticker unten.