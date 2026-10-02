So nutzten unsere Klubs die XXL-Länderspielpause!

Die heimische Bundesliga steckt mitten in der XXL-Länderspielpause! Drei Wochen ohne Pflichtspiel gab es schließlich noch nie und stellt auch die zwölf Trainer vor eine neue Herausforderung. Die lange Unterbrechung hat nicht nur Befürworter, wie LASK-Doublesieger Didi Kühbauer klarstellt. Salzburgs Danny Röhl „nervt“ sein Team, Stephan Helm schwärmt von der Einstellung seiner Mannschaft und Rapid startet wieder voll durch. Die Hartberger um Markus Schopp nutzten ihre Zeit für ein Kurz-Camp.