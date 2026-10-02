Topspiele im Fokus: Spitzenduelle und ein Derby

SPG Brixlegg/Rattenberg – SVG Mayrhofen (Freitag, 19.45 Uhr, Sportplatz Brixlegg).

Zu einem richtigen Kracher kommt es in der 1. Landesliga Ost zwischen den beiden ungeschlagenen Teams. Brixlegg (sechs Siege, zwei Unentschieden, Tordifferenz 26:9) empfängt als Tabellenzweiter den makellosen Tabellenführer Mayrhofen (neun Spiele, neun Siege, Tordifferenz 36:2).„Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir so gut dastehen, hätte ich das nicht geglaubt – auch wenn ich weiß, welches Potenzial in meiner Truppe steckt“, erklärt Brixlegg/Rattenberg-Trainer Sezgin Erol. Zurückzuführen sei die starke Saison vor allem auf die gute Jugend, die nachgerückt ist. „Das sind alles Freunde und ein eingeschworener Haufen.“ Gegen Mayrhofen bremst Erol allerdings etwas die Erwartungen: „Die sind schon zu gut für diese Liga.“ Dem hält Myrhofen-Trainer Thomas Löffler entgegen: „Da gehört Brixlegg/Rattenberg dann aber auch dazu – wir werden niemanden unterschätzen.“