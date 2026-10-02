Topspiele im Fokus: Spitzenduelle und ein Derby

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.
SPG Brixlegg/Rattenberg – SVG Mayrhofen (Freitag, 19.45 Uhr, Sportplatz Brixlegg).
Zu einem richtigen Kracher kommt es in der 1. Landesliga Ost zwischen den beiden ungeschlagenen Teams. Brixlegg (sechs Siege, zwei Unentschieden, Tordifferenz 26:9) empfängt als Tabellenzweiter den makellosen Tabellenführer Mayrhofen (neun Spiele, neun Siege, Tordifferenz 36:2).„Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir so gut dastehen, hätte ich das nicht geglaubt – auch wenn ich weiß, welches Potenzial in meiner Truppe steckt“, erklärt Brixlegg/Rattenberg-Trainer Sezgin Erol. Zurückzuführen sei die starke Saison vor allem auf die gute Jugend, die nachgerückt ist. „Das sind alles Freunde und ein eingeschworener Haufen.“ Gegen Mayrhofen bremst Erol allerdings etwas die Erwartungen: „Die sind schon zu gut für diese Liga.“ Dem hält Myrhofen-Trainer Thomas Löffler entgegen: „Da gehört Brixlegg/Rattenberg dann aber auch dazu – wir werden niemanden unterschätzen.“
SV Götzens – SPG Oberland (Samstag, 17.00 Uhr, Prolicht Arena Götzens).
In der 1. Landesliga West kommt es zum Duell Zweiter gegen Dritter. Die Götzner stellen als bestes Heimteam – drei Heimspiele, drei Siege, Tordifferenz 8:0 – auch die beste Defensive der Liga mit nur sieben Gegentoren. „Einfach wird das nicht, da müssen wir uns etwas einfallen lassen“, sagt Oberland-West-Trainer Alexander Jäger. Als Gründe für den bisherigen Erfolg nennt er neben der guten Stimmung im Team auch die Neuzugänge Fabian Wolf (Zams), Joshua Harold und Rene Prantl (beide Imst). „Fabi und Joshi kannten wir schon – aber Rene hat richtig eingeschlagen, sportlich wie menschlich“, zeigt sich Jäger von den Neuen begeistert.
SV Ried/Kaltenbach – FC Aschau (Samstag, 17.30 Uhr, Sportplatz Ried im Zillertal).
Ein Zillertaler Derby gibt es in der 1. Gebietsliga Mitte-Ost zwischen Ried/Kaltenbach und Aschau. „Wir waren in den letzten Jahren öfter Nachzügler, auch wenn wir heuer im Frühjahr bei ihnen gewonnen haben“, erklärt Ried/Kaltenbach-Trainer Stefan Kröll. Die Heimmannschaft setzt auf eine sehr junge Truppe. So kam es, dass beim 1:1 gegen die Schwaz Juniors gleich zwei 15-Jährige auf dem Platz standen. „Die haben das super gemacht“, war Kröll zufrieden, der mit Rund 500 Zuschauern beim Derby rechnet.
Auch Aschau-Trainer Friedrich Fankhauser ist zufrieden: „Das Beste an dieser Liga sind die vielen Derbys.“
Diese Begegnung ist das fan.at-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr online auf Sportkrone.
FC Sellraintal – FC Tarrenz (Samstag, 14.00 Uhr, Melacharena Kematen).
Mit Sellraintal und Tarrenz treffen zwei Überraschungsteams der 1. Gebietsliga West aufeinander. Dabei geht es auch um die Tabellenführung: Der derzeitige Spitzenreiter Oetz/Sautens hält ebenso wie Sellraintal und Tarrenz bei 18 Punkten aus acht Spielen. „Wir hätten nie gedacht, dass wir so gut dabei sein können – wir genießen das und schauen von Spiel zu Spiel“, sagt Sellraintal-Trainer Maximilian Stöger. Auch sein Gegenüber, Tarrenz-Trainer Benjamin Köll, hat Freude: „Es macht aktuell sehr viel Spaß, mit der Truppe zu arbeiten.“
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