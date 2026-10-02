Das rote Personalkarussell hat Fahrt aufgenommen

Es kommt Herausforderer Gerhard Zeiler oder ein dritter Kandidat, der erst gesucht wird. Viele in der Partei wünschen sich den beliebten Finanzminister Markus Marterbauer. Dieser befindet sich aber nicht nur mitten in einer Krebstherapie, er steht loyal hinter Babler. „Ich bin ein überzeugter Roter und würde deshalb ganz viel tun, um die Partei zu einen“, nahm Marterbauer im Interview mit Puls 24 zur aktuellen SPÖ-Krise Stellung.