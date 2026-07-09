„Elfercoaster“ ist neue Stubaital-Attraktion

Wer mutig ist, kann bis zu 40 km/h erreichen

1,3 Kilometer Länge, drei Kreisel, Steilkurven, bis zu 40 km/h und fast unabhängig von Wetter und Jahreszeit – die nächste Schienenrodelbahn in Tirol hat viel zu bieten. In 43 Rodeln haben je zwei Personen Platz. Unten angekommen, wird man auf gerader Linie (350 Meter) wieder hochgezogen.