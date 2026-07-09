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Feierliche Eröffnung

„Elfercoaster“ ist neue Stubaital-Attraktion

Tirol
09.07.2026 14:00
Rasant geht es mit bis zu 40 km/h talwärts.
Rasant geht es mit bis zu 40 km/h talwärts.(Bild: Elferbahnen/Franz Oss)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Kleiner Feiertag an der Bergstation Elfer in Neustift im Stubaital: Die Schienenrodelbahn „Elfercoaster“ mit 1,3 Kilometer Streckenlänge wurde nach knapp einjähriger Bauzeit eröffnet. Er wird nicht nur im Sommer zur Attraktion ...

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Mit der flotten Attraktion, die auch einen Hauch Adrenalinkick verspricht, wartet nun Neustift im Stubaital auf: Der „Elfercoaster“ an der Bergstation in Neustift wurde am Mittwoch von den Verantwortlichen eröffnet.

Die Bergstation Elfer mit dem ersten Kreisel.
Die Bergstation Elfer mit dem ersten Kreisel.(Bild: Elferbahnen/Fritz Götsch)

Wer mutig ist, kann bis zu 40 km/h erreichen
1,3 Kilometer Länge, drei Kreisel, Steilkurven, bis zu 40 km/h und fast unabhängig von Wetter und Jahreszeit – die nächste Schienenrodelbahn in Tirol hat viel zu bieten. In 43 Rodeln haben je zwei Personen Platz. Unten angekommen, wird man auf gerader Linie (350 Meter) wieder hochgezogen.

Zitat Icon

Wir sind überzeugt, dass die Investition nicht nur den Elfer, sondern das gesamte Tal als Urlaubsdestination weiter voranbringt.

TVB-Obmann Adrian Siller

LR Gerber: „Treibt Ganzjahrestourismus voran“
Auch Tourismus-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) ließ sich die Eröffnung nicht entgehen: „Hier entstand ein modernes Freizeitangebot, das unsere Strategie eines qualitätsvollen Ganzjahrestourismus in Tirol konsequent vorantreibt.“

Hans Glockengiesser (Geschäftsführer der Elferbahnen), Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Mario ...
Hans Glockengiesser (Geschäftsführer der Elferbahnen), Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber, Adrian Siller (Obmann TVB Stubai und AR-Vorsitzender der Elferbahnen) und Andreas Gleirscher (Bürgermeister Neustift, von links) eröffneten die neue Attraktion.(Bild: Elferbahnen/Franz Oss)

Der Neustifter Bürgermeister Andreas Gleirscher freute sich, dass der Hausberg Elfer neben Wanderwegen und Paragleit-Startplätzen nun noch attraktiver werde. Die Attraktion, errichtet von der Firma Wiegand, soll dazu beitragen, zusätzliche Wertschöpfung für Beherbergung und Gastronomie im Stubaital zu erzielen, hofft TVB-Obmann Adrian Siller. 

Bergbahnchef lobt das breite Engagement
Hans Glockengiesser, Geschäftsführer der Elferbahnen, ist stolz auf das Ergebnis eines langen Prozesses: „Hinter dem Elfercoaster stecken monatelange Planung, technische Präzision und das Engagement vieler.“

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