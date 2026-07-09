So vermeiden Charles und William Treffen mit Harry

Auch Harry soll während seines aktuellen Aufenthalts daran arbeiten, den Weg für einen Familienbesuch in Großbritannien zu ebnen. Doch ein großes Problem steht weiterhin zwischen den zerstrittenen Royals: der erbitterte Streit um Harrys Polizeischutz und die Sicherheit seiner Familie.

Prinz William geht auf Distanz

Während Charles offenbar zumindest Gesprächsbereitschaft zeigt, gilt das Verhältnis zwischen Harry und seinem älteren Bruder William als deutlich angespannter.