So vermeiden Charles und William Treffen mit Harry

Prinz Harry (41) ist zurück in Großbritannien – doch die große Familien-Versöhnung bleibt bislang aus. Während der Herzog von Sussex für seine Charity-Termine im Land unterwegs ist, scheint die königliche Verwandtschaft einen direkten Kontakt geschickt zu vermeiden.
Die Kluft zwischen Prinz Harry und den Royals scheint weiterhin groß: König Charles III. und Prinz William planen aktuellen Berichten zufolge kein gemeinsames Treffen mit dem abtrünnigen Royal. Offiziell fehlt die Zeit. Die Terminkalender seien voll vor den Sommerferien. Doch die Gerüchteküche brodelt weiter.
Charles gibt die Hoffnung nicht auf
Ganz ausgeschlossen scheint eine Versöhnung zwischen König Charles und Prinz Harry nämlich nicht zu sein. Hinter den Kulissen sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, damit der Monarch seine Enkel Archie und Lilibet endlich wiedersehen kann.
Der Wunsch des Königs, seine Enkelkinder zu treffen, soll nach wie vor groß sein. Besonders schmerzhaft: Seine Enkeltochter Lilibet hat Charles bislang nur ein einziges Mal persönlich gesehen.
Auch Harry soll während seines aktuellen Aufenthalts daran arbeiten, den Weg für einen Familienbesuch in Großbritannien zu ebnen. Doch ein großes Problem steht weiterhin zwischen den zerstrittenen Royals: der erbitterte Streit um Harrys Polizeischutz und die Sicherheit seiner Familie.
Prinz William geht auf Distanz
Während Charles offenbar zumindest Gesprächsbereitschaft zeigt, gilt das Verhältnis zwischen Harry und seinem älteren Bruder William als deutlich angespannter.
Der Thronfolger soll nach den vergangenen öffentlichen Angriffen und Enthüllungen weiterhin auf Abstand bleiben. Eine schnelle Versöhnung zwischen den Brüdern gilt deshalb als äußerst schwierig.
Harry allein unterwegs – Meghan und Kinder irgendwo in Europa
Eigentlich soll Prinz Harry gehofft haben, seine Frau Meghan sowie die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet mit nach Großbritannien bringen zu können. Doch daraus wurde offenbar nichts. Während Harry derzeit solo Termine absolviert, sollen sich Meghan und die Kinder irgendwo in Europa im Urlaub aufhalten.
Schon seit Längerem wird darüber spekuliert, dass Harry und Meghan ein Feriendomizil in Portugal besitzen. Doch die Sicherheitsbedenken des Herzogs von Sussex sollen bislang gemeinsame Reisen nach Großbritannien verhindert haben.
Selbst ein Angebot von König Charles, mit der Familie in einer streng gesicherten königlichen Residenz wie dem Buckingham-Palast unterzukommen, führte offenbar nicht zum Durchbruch. Britischen Medien zufolge ließ Harry eine wichtige Frist für die Reiseplanung verstreichen, sodass die notwendige Organisation von Personal und Unterbringung nicht mehr rechtzeitig möglich gewesen sein soll.
König vergnügt im Londoner Zoo, Harry in Birmingham
Während Harry in Birmingham jetzt unter anderem Termine im Zusammenhang mit den Invictus Games wahrnahm, absolvierten König Charles und Königin Camilla zeitgleich öffentliche Auftritte in London.
Bei einem Besuch im London Zoo überraschte Charles dabei mit einem ungewohnten Accessoire: Der Monarch zeigte sich lässig mit Sonnenbrille. Camilla schützte sich elegant mit einem weißen Sonnenschirm vor der Sonne.
Royaler Frieden? Noch weit entfernt
Die Zeichen stehen derzeit auf vorsichtiger Annäherung – aber nicht auf großer Familienharmonie. Während König Charles offenbar einen kleinen Schritt auf Harry zugehen könnte, bleibt Prinz William weiterhin auf Distanz.
Für Harry bleibt damit die schwierige Frage: Kommt es endlich zum erhofften Familientreffen – oder bleibt der Graben zwischen den Sussexes und dem Palast weiterhin bestehen?
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