Auch England könnte WM Feiertag winen bescheren

In Österreich wurde es leider nichts mit dem Feiertag im Zuge der Fußball-WM. Hoffen dürfen dafür die Engländer ...
Der britische Premierminister Keir Starmer hat Hoffnungen geschürt, es könne im Falle eines Finalsiegs der Engländer bei der Fußball-WM einen zusätzlichen Feiertag geben. „Ich will es nicht verschreien, aber fragen Sie mich noch einmal, wenn wir ins Finale kommen“, sagte er auf die Frage eines Reporters, wie die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag berichtete.
Über den 3:2-Sieg von England gegen Mexiko im Achtelfinale sagte der Regierungschef, es sei „eine der besten Leistungen Englands gewesen, die ich je gesehen habe“. Am Samstag treten die Three Lions im Viertelfinale gegen Norwegen an.
Langes Warten
England hofft auf den ersten Titel seit 1966 und den zweiten Sieg bei einer Weltmeisterschaft seit dem legendären Triumph über Deutschland im Wembley-Stadion vor 60 Jahren. Britische Medien spekulierten bereits, der zusätzliche Feiertag könne auf den Freitag nach dem Finalspiel fallen. Das wäre der 24. Juli.
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