Angriffe durch Piraten gingen deutlich zurück

Die meisten Vorfälle wurden erneut in der vielbefahrenen Straße von Singapur registriert. Die Sicherheitslage hat sich laut IMB dort jedoch deutlich verbessert: Von Jänner bis Juni wurden insgesamt zwölf Vorfälle gemeldet – im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 waren es mit 57 Vorfällen nahezu fünfmal so viele. Nach älteren Angaben des Schifffahrtsbüros entfällt auf die Meerenge, die zwischen Singapur und Indonesien liegt, etwa ein Drittel der weltweiten Handelsströme.