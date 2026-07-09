Rangnick nennt ÖFB-Kader für Perspektivlehrgang

„Hoher Stellenwert“

„Der Perspektivspielerlehrgang hat für meine Trainerkollegen und mich einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen den größten Talenten des Landes vermitteln, wie wir im Nationalteam Fußball spielen und welche Schwerpunkte wir im Training setzen, um sie möglichst effizient an unsere Spielweise heranzuführen“, meinte Rangnick in einer ÖFB-Aussendung.