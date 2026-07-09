Rangnick nennt ÖFB-Kader für Perspektivlehrgang

Die fünfte Auflage des von Ralf Rangnick angeführten Perspektivspielerlehrgangs für österreichische Fußballtalente wird im ÖFB-Campus in Wien-Aspern stattfinden. Von 25. bis 29. Juli trainieren Spieler der Jahrgänge 2008 bis 2011 unter dem ÖFB-Teamchef und seinem Betreuerstab. Das ist der Kader ...
Die Organisation des Lehrgangs hat U21-Teamchef Peter Perchtold übernommen. 31 Feldspieler und vier Torhüter wurden heuer nominiert, die Trainingseinheiten sind öffentlich.
Hier der Kader:
„Hoher Stellenwert“
„Der Perspektivspielerlehrgang hat für meine Trainerkollegen und mich einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen den größten Talenten des Landes vermitteln, wie wir im Nationalteam Fußball spielen und welche Schwerpunkte wir im Training setzen, um sie möglichst effizient an unsere Spielweise heranzuführen“, meinte Rangnick in einer ÖFB-Aussendung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.