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Schock in Argentinien

Fluglehrer springt während Übungsflug aus Cessna

Ausland
09.07.2026 14:42
Diesen Übungsflug wird die Schülerin wohl nie wieder vergessen (Symbolbild).
Diesen Übungsflug wird die Schülerin wohl nie wieder vergessen (Symbolbild).(Bild: Jan - stock.adobe.com)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Einen Riesenschock hat am Wochenende eine 22-jährige argentinische Flugschülerin erlebt. Während eines Trainingsfluges mit ihrem Lehrer (42) machte dieser plötzlich die Tür auf und sprang mit den Worten „Du weißt, was du zu tun hast“ aus dem Flugzeug.

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Die Cessna C-150 befand sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in 250 Metern Höhe in der Nähe der Großstadt Córdoba. Die 22-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und übernahm die Steuerung. Gleichzeitig informierte sie umgehend die Flugsicherung. Danach musste sie das Gelernte in einem Ernstfall, mit dem niemand gerechnet hatte, unter Beweis stellen. Die Frau landete den speziell für Schulungen entwickelten Flugzeugtyp erfolgreich.

Fluglehrer verhielt sich vor Übungsflug normal
Die Leiche des 42-Jährigen konnte wenig später auf einem Feld in der Nähe von Córdoba geborgen werden. Argentinischen Medienberichten zufolge handelte es sich um seinen zweiten Übungsflug an diesem Tag. Niemandem in der Flugschule sei etwas Ungewöhnliches aufgefallen – außer, dass der 42-Jährige nicht mit dem eigenen Auto zur Arbeit erschienen war.

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„Entschluss wohl im Cockpit gefasst“
Der Direktor der Flugschule meinte gegenüber dem Fernsehsender TN: „Es ist unmöglich zu verstehen, was in ihm vorgegangen ist. Er dürfte den Entschluss im Cockpit gefasst haben.“ Überrascht zeigte sich Eduardo Álvarez darüber, dass der Lehrer die Flugzeugtür in der Luft hatte öffnen können, denn dies sei „extrem schwierig“. Ermittlungen, wie es zu der Tragödie kommen konnte, sind im Laufen.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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