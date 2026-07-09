Fluglehrer springt während Übungsflug aus Cessna

„Entschluss wohl im Cockpit gefasst“

Der Direktor der Flugschule meinte gegenüber dem Fernsehsender TN: „Es ist unmöglich zu verstehen, was in ihm vorgegangen ist. Er dürfte den Entschluss im Cockpit gefasst haben.“ Überrascht zeigte sich Eduardo Álvarez darüber, dass der Lehrer die Flugzeugtür in der Luft hatte öffnen können, denn dies sei „extrem schwierig“. Ermittlungen, wie es zu der Tragödie kommen konnte, sind im Laufen.