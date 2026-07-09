Schock in Argentinien
Fluglehrer springt während Übungsflug aus Cessna
Einen Riesenschock hat am Wochenende eine 22-jährige argentinische Flugschülerin erlebt. Während eines Trainingsfluges mit ihrem Lehrer (42) machte dieser plötzlich die Tür auf und sprang mit den Worten „Du weißt, was du zu tun hast“ aus dem Flugzeug.
Die Cessna C-150 befand sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in 250 Metern Höhe in der Nähe der Großstadt Córdoba. Die 22-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und übernahm die Steuerung. Gleichzeitig informierte sie umgehend die Flugsicherung. Danach musste sie das Gelernte in einem Ernstfall, mit dem niemand gerechnet hatte, unter Beweis stellen. Die Frau landete den speziell für Schulungen entwickelten Flugzeugtyp erfolgreich.
Fluglehrer verhielt sich vor Übungsflug normal
Die Leiche des 42-Jährigen konnte wenig später auf einem Feld in der Nähe von Córdoba geborgen werden. Argentinischen Medienberichten zufolge handelte es sich um seinen zweiten Übungsflug an diesem Tag. Niemandem in der Flugschule sei etwas Ungewöhnliches aufgefallen – außer, dass der 42-Jährige nicht mit dem eigenen Auto zur Arbeit erschienen war.
„Entschluss wohl im Cockpit gefasst“
Der Direktor der Flugschule meinte gegenüber dem Fernsehsender TN: „Es ist unmöglich zu verstehen, was in ihm vorgegangen ist. Er dürfte den Entschluss im Cockpit gefasst haben.“ Überrascht zeigte sich Eduardo Álvarez darüber, dass der Lehrer die Flugzeugtür in der Luft hatte öffnen können, denn dies sei „extrem schwierig“. Ermittlungen, wie es zu der Tragödie kommen konnte, sind im Laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.