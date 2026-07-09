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Ehrung für Stadträtin

Forenecho: „Wo sind unsere Abzeichen?“

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09.07.2026 14:10
Stolz präsentiert Greco das von Bürgermeister Ludwig verliehene Ehrenzeichen.
Stolz präsentiert Greco das von Bürgermeister Ludwig verliehene Ehrenzeichen.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Die Ehrung der nicht amtsführenden Stadträtin Kaisa Greco (ÖVP) schlug auch in der „Krone“-Community für hohe Wellen. Viele Leser beschweren sich über die lockere Vergabe von Österreichs Ehrenzeichen. Auch die Position des nicht amtsführenden Stadtrats selbst steht in der Kritik. Die Stimmen der Leser zur Ehrung lesen Sie hier.

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Freddy Quinn, Hermann Maier, Kasia Greco: Sollte Ihnen einer dieser Namen nichts sagen, keine Sorge, so erging es am vergangenen Mittwoch so vielen Österreichern. Was die drei verbindet? Alle wurden mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt.

Warum die nicht amtsführende Stadträtin der ÖVP nun eine der höchsten Auszeichnungen des Staates Österreich erhalten hat? Auf diese Frage finden auch die „Krone“-Leser im Forum keine Antwort.

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Leserkommentare
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vpnesp
Bedeutung: "Nicht amtsführender Stadtrat"

Antwort: "„Ihr Hauptzweck ist, dass sie nichts tun.“ So fasst Politologe Laurenz Ennser-Jedenastik die Aufgabe der nicht-amtsführenden Stadträt:innen in Wien zusammen."

Unterm Strich ist es Luxus, sich solche Ämter in Zeiten der Budgetknappheit zu leisten und völlig umsonst!
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ironman
Jetzt weiß wenigstens jeder, welchen Wert diese Auszeichnung hat,
nämlich keinen ...
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petr.andrejewitsch
Die Auszeichnung signalisiert, dass der österreichische Staat außergewöhnliche Verdienste für die Republik anerkennt. Für viele Persönlichkeiten ist sie die höchste öffentliche Anerkennung ihres Lebenswerks. Jetzt bekommt diese Dame diese Auszeichnung und mich interessieren ihre Verdienste. Wenn dahinter keine Verdienste stehen, dann ist dieses Ehrenzeichen soviel Wert wie ein Freundschaftsarmband vom letzten Feuerwehrfest.
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Wo sind unsere Abzeichen?
Während der Grund für die Ehrung von Stadträtin Greco für viele ein Mysterium bleibt, stellt sich das Forum gemeinsam eine Frage: Wo sind die Abzeichen für die vielen Zivildiener, Grundwehrdiener und Ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserem Land? Der „Krone“-Community nach gebe es viele fleißige Österreicher, die sich eine Ehrung für Ihren Dienst an der Allgemeinheit verdient hätten.

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OhneWorte
Da hat sich jeder Zivil- und Grundwehrdiener, jeder der sich freiwillig in einer oder auch ohne Organisation um Andere kümmert oder für Andere leistet, mehr Verdienste in der Republik Österreich erarbeitet. (Bitte die anderen Berufsausübenden nicht verärgert sein, aber ich kann euch alle gar nicht aufzählen, die sich jeden Tag mehr verdient machen)
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esregtmiauf
Und was ist mit meinem Ehrenzeichen? Ich zahle seit 50 Jahren Steuern und Abgaben. Es wird immer absurder.
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flinti
Bekommt > 11.000 € für Ihren Job und erhält das "Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich" . In Österreich gibt es zig 100.000 Menschen, die ehrenamtlich Dienst an der Allgemeinheit verrichten, ( Feuerwehr, Rettung,Tierschützer,...) und was erhalten diejenigen ?
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Dabei hat Frau Greco in ihrer beruflichen Laufbahn einige Erfolge aufzuweisen, war in vielen Bereichen in der Privatwirtschaft tätig, ist erfolgreiche Unternehmerin und spricht sechs Sprachen. Für einige Leser reichen diese Verdienste alle mal für die Ehrung der nicht amtsführenden Stadträtin.

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GrafPuntigam
Der Lebenslauf liest sich gut, sie hat etliche Erfolge aufzuweisen, spricht sechs Sprachen. Nicht schlecht, denke ich.
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dejure
Sich für die Wirtschaft und damit für den Wohlstand des Landes einzusetzen, zählt in dieser Republik offenbar nichts mehr.

Schade!!!
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Wie sehen Sie die Situation? Sind nicht amtsführende Stadträte in Zeiten von großen Budgetdefiziten noch vertretbar? Welchen Stellenwert haben die Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich für Sie? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

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