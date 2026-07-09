Forenecho: „Wo sind unsere Abzeichen?“

Die Ehrung der nicht amtsführenden Stadträtin Kaisa Greco (ÖVP) schlug auch in der „Krone“-Community für hohe Wellen. Viele Leser beschweren sich über die lockere Vergabe von Österreichs Ehrenzeichen. Auch die Position des nicht amtsführenden Stadtrats selbst steht in der Kritik. Die Stimmen der Leser zur Ehrung lesen Sie hier.
Freddy Quinn, Hermann Maier, Kasia Greco: Sollte Ihnen einer dieser Namen nichts sagen, keine Sorge, so erging es am vergangenen Mittwoch so vielen Österreichern. Was die drei verbindet? Alle wurden mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt.
Warum die nicht amtsführende Stadträtin der ÖVP nun eine der höchsten Auszeichnungen des Staates Österreich erhalten hat? Auf diese Frage finden auch die „Krone“-Leser im Forum keine Antwort.
Wo sind unsere Abzeichen?
Während der Grund für die Ehrung von Stadträtin Greco für viele ein Mysterium bleibt, stellt sich das Forum gemeinsam eine Frage: Wo sind die Abzeichen für die vielen Zivildiener, Grundwehrdiener und Ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserem Land? Der „Krone“-Community nach gebe es viele fleißige Österreicher, die sich eine Ehrung für Ihren Dienst an der Allgemeinheit verdient hätten.
Dabei hat Frau Greco in ihrer beruflichen Laufbahn einige Erfolge aufzuweisen, war in vielen Bereichen in der Privatwirtschaft tätig, ist erfolgreiche Unternehmerin und spricht sechs Sprachen. Für einige Leser reichen diese Verdienste alle mal für die Ehrung der nicht amtsführenden Stadträtin.
Wie sehen Sie die Situation? Sind nicht amtsführende Stadträte in Zeiten von großen Budgetdefiziten noch vertretbar? Welchen Stellenwert haben die Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich für Sie? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
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