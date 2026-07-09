Forenecho: „Wo sind unsere Abzeichen?“

Freddy Quinn, Hermann Maier, Kasia Greco: Sollte Ihnen einer dieser Namen nichts sagen, keine Sorge, so erging es am vergangenen Mittwoch so vielen Österreichern. Was die drei verbindet? Alle wurden mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt.

Warum die nicht amtsführende Stadträtin der ÖVP nun eine der höchsten Auszeichnungen des Staates Österreich erhalten hat? Auf diese Frage finden auch die „Krone“-Leser im Forum keine Antwort.



