Festnahme in Berlin
Totes Baby gefunden: Mutter (14) unter Tatverdacht
Nach dem Fund eines toten Säuglings in Berlin-Lichterfelde hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Bei ihr soll es sich um die erst 14 Jahre alte Mutter des Babys handeln.
Die Feuerwehr war am Mittwoch um 9.37 Uhr zu einer Hochhaussiedlung an der Réaumurstraße alarmiert worden. Zeugen hatten den leblosen Säugling vor einem Hochhaus entdeckt und den Notruf gewählt. Für das Baby kam jede Hilfe zu spät.
Nabelschnur an Säugling
Nach Informationen der „Bild“ hing noch die Nabelschnur an dem Säugling. Das Kind dürfte erst wenige Stunden zuvor zur Welt gekommen sein. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Anrainer befragt
Die Ermittler gingen laut dem Bericht rasch davon aus, dass die Täterin in einem emotionalen Ausnahmezustand gehandelt haben könnte. Die Umgebung wurde abgesperrt, Beamte der Mordkommission waren bis in die Abendstunden im Einsatz.
Die mutmaßliche Mutter wurde nach ihrer Befragung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft bestätigte zunächst nur die Festnahme. Weitere Details sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.
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