Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahme in Berlin

Totes Baby gefunden: Mutter (14) unter Tatverdacht

Ausland
09.07.2026 13:47
Die mutmaßliche Mutter wurde nach ihrer Befragung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Die mutmaßliche Mutter wurde nach ihrer Befragung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Berlin-Lichterfelde hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Bei ihr soll es sich um die erst 14 Jahre alte Mutter des Babys handeln.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Feuerwehr war am Mittwoch um 9.37 Uhr zu einer Hochhaussiedlung an der Réaumurstraße alarmiert worden. Zeugen hatten den leblosen Säugling vor einem Hochhaus entdeckt und den Notruf gewählt. Für das Baby kam jede Hilfe zu spät.

Nabelschnur an Säugling
Nach Informationen der „Bild“ hing noch die Nabelschnur an dem Säugling. Das Kind dürfte erst wenige Stunden zuvor zur Welt gekommen sein. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Anrainer befragt
Die Ermittler gingen laut dem Bericht rasch davon aus, dass die Täterin in einem emotionalen Ausnahmezustand gehandelt haben könnte. Die Umgebung wurde abgesperrt, Beamte der Mordkommission waren bis in die Abendstunden im Einsatz.

Die mutmaßliche Mutter wurde nach ihrer Befragung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft bestätigte zunächst nur die Festnahme. Weitere Details sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
09.07.2026 13:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf