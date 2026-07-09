Putin plant laut Insidern die nächste Eskalation

Ukrainische Geheimdienstberichte bestätigen die Aussage des Insiders. Diese würden darauf hindeuten, dass Putin neue Militäreinsätze oder gar einen Angriff auf ein anderes europäisches Land vorbereite, sagte die Regierung in Kiew. Aktuell diskutieren russische Militärfachleute zunehmend über eine Ausweitung des Kriegs. Als mögliche Ziele werden dabei NATO-Stützpunkte in den baltischen Staaten ins Spiel gebracht. Der ehemalige Beamte des russischen Verteidigungsministeriums, Andrei Ilnizki, nannte zudem NATO-Basen in Rumänien sowie Attacken auf EU-Rüstungsbetriebe, die Drohnen mit großer Reichweite und Raketen für die Ukraine herstellen.