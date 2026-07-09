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Königin Rania jubelt: „Enkelkinder-Club wächst“

Royals
09.07.2026 13:41
Königin Rania freut sich auf Zuwachs in ihrem „Enkelkinder-Club“.
Königin Rania freut sich auf Zuwachs in ihrem „Enkelkinder-Club“.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Süße Baby-News aus Jordanien: Prinzessin Iman und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis werden wieder Eltern. Die frohe Botschaft verkündete die stolze Oma, Königin Rania, auf Instagram.

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Das jordanische Königshaus freut sich auf Nachwuchs – und vor allem Königin Rania ist aus dem Häuschen. Denn wie die 55-Jährige jetzt voller Stolz auf Instagram enthüllte, wird Prinzessin Iman zum zweiten Mal Mama.

Liebes Babybauch-Foto veröffentlicht
Auf Instagram veröffentlichte Rania ein Foto, das ihre Tochter gemeinsam mit ihrem Ehemann Jameel Alexander Thermiotis und Töchterchen Amina zeigt, die mit ihrer Hand liebevoll Mamas Bauch berührt. Der Babybauch der 29-Jährigen ist auch wirklich nicht mehr zu übersehen!

Sehen Sie hier die liebe Baby-Verkündung von Königin Rania:

„Neue Freude auf dem Weg ... Herzlichen Glückwunsch an Iman, Jameel und meine liebe Amina, die die große Schwester wird. Möge Gott euch sicher halten und euer Leben vollkommen machen“, schrieb die jordanische Königin zu dem Schnappschuss. 

Und jubelte weiter: „Der Enkelkinder-Club wächst, und wir könnten nicht glücklicher sein für Iman, Jameel und die baldige große Schwester Amina!“

Enkelkind Nummer drei für Rania
Königin Rania darf sich aktuell also auf ihr drittes Enkelkind freuen. Ihr Sohn Kronprinz Hussein und Schwiegertochter Rajwa haben ebenfalls eine Tochter, die wie ihre Tante Iman heißt.

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