Königin Rania jubelt: „Enkelkinder-Club wächst“

Süße Baby-News aus Jordanien: Prinzessin Iman und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis werden wieder Eltern. Die frohe Botschaft verkündete die stolze Oma, Königin Rania, auf Instagram.
Das jordanische Königshaus freut sich auf Nachwuchs – und vor allem Königin Rania ist aus dem Häuschen. Denn wie die 55-Jährige jetzt voller Stolz auf Instagram enthüllte, wird Prinzessin Iman zum zweiten Mal Mama.
Liebes Babybauch-Foto veröffentlicht
Auf Instagram veröffentlichte Rania ein Foto, das ihre Tochter gemeinsam mit ihrem Ehemann Jameel Alexander Thermiotis und Töchterchen Amina zeigt, die mit ihrer Hand liebevoll Mamas Bauch berührt. Der Babybauch der 29-Jährigen ist auch wirklich nicht mehr zu übersehen!
Sehen Sie hier die liebe Baby-Verkündung von Königin Rania:
„Neue Freude auf dem Weg ... Herzlichen Glückwunsch an Iman, Jameel und meine liebe Amina, die die große Schwester wird. Möge Gott euch sicher halten und euer Leben vollkommen machen“, schrieb die jordanische Königin zu dem Schnappschuss.
Und jubelte weiter: „Der Enkelkinder-Club wächst, und wir könnten nicht glücklicher sein für Iman, Jameel und die baldige große Schwester Amina!“
Enkelkind Nummer drei für Rania
Königin Rania darf sich aktuell also auf ihr drittes Enkelkind freuen. Ihr Sohn Kronprinz Hussein und Schwiegertochter Rajwa haben ebenfalls eine Tochter, die wie ihre Tante Iman heißt.
Prinzessin Iman und ihr Ehemann, die sich im März 2023 das Jawort gegeben haben, freuten sich im Februar 2025 über die Geburt ihrer ersten Tochter. Ob Baby Nummer zwei ein Bub oder Mädchen wird, das ist bislang aber noch ein süßes Geheimnis ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.