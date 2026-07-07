Israel: Auflösung von Gaza-Regierung ist „Trick“

So soll es weitergehen

Wie berichtet, hat die Hamas die Übergangsregierung laut eigenen Angaben am Montag aufgelöst und so den Weg für ein Gremium mit Fachleuten freigemacht. Dadurch solle die Übergabe der Verwaltungs- und Regierungsgeschäfte an das Nationale Komitee für die Verwaltung (NICAG) erleichtert werden, sagte ein Vertreter der Palästinenserorganisation. Die auch als „Friedensrat“ bekannte Regierung bestand aus 15 palästinensischen Fachleuten und hatte ihren Sitz im ägyptischen Kairo. Die Fachleute hätten so lange das Gebiet verwalten sollen, bis die Palästinenserbehörde unter Präsident Mahmud Abbas ein Reformprogramm umgesetzt hat.