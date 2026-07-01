Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Der neue Frauen-Trend

Stricken statt stressen: Ein Leben im Oma-Modus

Leben
01.07.2026 15:20
Selbstgemachter Teig: Die Generation Z besinnt sich wieder mehr auf das Innere – etwa beim ...
Selbstgemachter Teig: Die Generation Z besinnt sich wieder mehr auf das Innere – etwa beim „Nonnamaxxing“. Wir wissen, was das ist!(Bild: photoguns - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Es gibt Trends, die einem kurz stutzig machen, bevor man dann kapiert: Nein, das ist tatsächlich kein Witz - das ist ernst gemeint. Neuestes Beispiel: „Nonnamaxxing“. Sprich: Leben wie die Oma. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mamma Mia! Der Begriff „Nonnamaxxing“ ist vom italienischen Nonna (Oma) abgeleitet und beschreibt just einen Lifestyle, bei dem junge Menschen genau das tun, was man ihnen viele Jahre abtrainieren wollte: langsamer leben, offline sein, selbst kochen und früh ins Bett gehen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Leben
01.07.2026 15:20
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Raiffeisen-Sommerfest
VIPs feiern: DIESES Thema sorgt für Gesprächsstoff
FOLGE VON MITTWOCH
Philipp bewegt: 4. Klasse MS Gföhl gibt Vollgas
FOLGE VON DIENSTAG
Special Olympics: 3000 turnen zusammen mit Philipp
Halbjahresbilanz
Glawischnig ortet Postenschacherei in Republik
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Schande von Gijon 2.0? – Wie‘s damals wirklich war
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
157.914 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
140.049 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.720 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1491 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1211 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
988 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Der neue Frauen-Trend
Stricken statt stressen: Ein Leben im Oma-Modus
Krone Plus Logo
Warnungen ernst nehmen
Oha! Darum warten nicht einfach nur Hitzegewitter
FOLGE VON MITTWOCH
Philipp bewegt: 4. Klasse MS Gföhl gibt Vollgas
34 Minuten pro Tag
Generation Z verbringt mehr Zeit im Bad als Ältere
Krone Plus Logo
Zeitreise
Die traurige Geschichte des Paul Antschel

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf