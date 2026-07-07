Die Polit-Skandale der Fußball-Weltmeisterschaften

Bei der WM 1934 in Italien brauchte Diktator Benito Mussolini eine Propagandabühne und bekam sie. Der schwedische Schiedsrichter Eklund war vor dem Halbfinale gegen Österreich beim „Duce“ Abendessen. Im folgendne Spiel wurde der heimische Starkicker Matthias Sindelar von den Italienern so kaputtgetreten, dass er im Finale nicht hätte spielen können. Und Torhüter Platzer wurde samt gefangenem Ball von der italienischen Stürmerreihe über die Linie geboxt – das Tor zählte.