Rote Karte für eine unwürdige Vorstellung

„Das Spiel ist die dümmste, abstoßendste, ekelhafteste und unwürdigste Vorstellung von Fußball, die es vermutlich je gab.“ So urteilte ein BBC-Kommentator nach der „Schlacht von Santiago“. Das Match Chile gegen Italien 1962 gilt als eines der brutalsten WM-Spiele aller Zeiten. Bereits nach zwölf Sekunden gab es das erste Foul, insgesamt hatte man das Gefühl, dass die Spieler einander mehr traten als den Ball. Der englische Schiedsrichter Ken Aston konnte sich in diesem Chaos – u. a. wegen der Sprachbarrieren – nicht durchsetzen. Sogar das Militär musste immer wieder einschreiten.