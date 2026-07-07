Rote Karte für eine unwürdige Vorstellung

„Das Spiel ist die dümmste, abstoßendste, ekelhafteste und unwürdigste Vorstellung von Fußball, die es vermutlich je gab.“ So urteilte ein BBC-Kommentator nach der „Schlacht von Santiago“. Das Match Chile gegen Italien 1962 gilt als eines der brutalsten WM-Spiele aller Zeiten. Bereits nach zwölf Sekunden gab es das erste Foul, insgesamt hatte man das Gefühl, dass die Spieler einander mehr traten als den Ball. Der englische Schiedsrichter Ken Aston konnte sich in diesem Chaos – u. a. wegen der Sprachbarrieren – nicht durchsetzen. Sogar das Militär musste immer wieder einschreiten.
Aston sollte nie wieder ein WM-Spiel pfeifen – und doch veränderte er die Fußballgeschichte nachhaltig. Als er im Londoner Stau vor einer Ampel stand, kam ihm die zündende Idee: Gelb und Rot haben Signalwirkung – eine, die über alle Sprachen hinweg verständlich ist. Achtung bei Gelb – nichts geht mehr bei Rot.
Nur Donald Trump versteht die Rote Karte nicht. Er kannte sie ja bis zu seinem beschämenden Eingriff in diese Weltmeisterschaft nicht einmal, wie er selbst durchaus zufrieden mit sich verkündete.
Selbstgerecht haben er und sein getreuer Diener Infantino den Fußball „mit Füßen getreten“ und das Fair Play zur Farce degradiert. Aber wer braucht schon Regeln, wenn er Macht hat – im Spiel wie auch in der Politik. Was für eine dumme, abstoßende und unwürdige Vorstellung in dieser sowieso schon belasteten WM. Rote Karte für beide! Aber sie zu ziehen, traut sich ja ohnehin
niemand.
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