Trump: „Putin will, dass der Krieg endet“

US-Präsident Donald Trump ist zuversichtlich, dass bald eine Einigung im Ukraine-Krieg getroffen werde. „Präsident Putin will, dass es endet. Das kann ich Ihnen sehr deutlich sagen“, sagte er nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten. Eine Einigung sei näher, „als die Menschen glauben“.
Er sei auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kontakt und dieser wolle ebenfalls ein Ende des Kriegs, sagte Trump weiter. „Wir werden darüber sprechen, und ich glaube, wir werden es schaffen. Ich glaube, wir werden den Krieg beenden“, ist der US-Präsident optimistisch.
Selenskyj setzt ebenfalls große Hoffnungen in den NATO-Gipfel in Ankara, der am heutigen Dienstag begonnen hat. Der Gipfel dürfe nicht nur „leere Worte“ hervorbringen, sondern mehr Schutz für die Ukraine, sagte er. Die entscheidende Schlacht werde am Himmel ausgetragen, ist Selenskyj überzeugt. „Wenn sie den Feind am Schlachtfeld stoppen, wenn sie den Krieg an Land aufhalten und wenn sie ihm die Seeherrschaft nehmen, wie wir es getan haben, dann wird der Himmel zum nächsten Schlachtfeld“, sagte er in einem Interview zur Financial Times.
Selenskyj: „Das ist unser Schwachpunkt“
„Und in der Luft sind wir bereits wettbewerbsfähig“, sagte Selenskyj weiter. Die Entwicklung von Langstrecken-Drohnen, die inzwischen im Inneren Russlands eingesetzt würden, habe den Verlauf des Kriegs verändert und geholfen, „Russlands Militärmaschine zu schwächen“. Dies habe schließlich auch dazu geführt, dass Trump den Krieg nun in einem neuen Licht sehe. Das ukrainische Militär hat in den vergangenen Monaten beispielsweise die Erdölproduktion in Russland empfindlich getroffen.
Einziger Schwachpunkt der Ukraine im Luftkrieg gegen Russland sei die Abwehr ballistischer Raketen, wandte der Präsident ein. Er hatte in den vergangenen Wochen immer wieder beklagt, dass es an Munition für die Patriot-Flugabwehrsysteme mangeln würde. Beim NATO-Gipfel schlug er den NATO-Staaten eine gemeinsame Raketenabwehr vor. Vertreterinnen und Vertreter aus den USA führen derzeit Gespräche mit Deutschland und anderen Nationen über eine gemeinsame Produktion von Raketen in Europa für die Verteidigung der Ukraine.
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