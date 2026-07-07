Trump: „Putin will, dass der Krieg endet“

Selenskyj setzt ebenfalls große Hoffnungen in den NATO-Gipfel in Ankara, der am heutigen Dienstag begonnen hat. Der Gipfel dürfe nicht nur „leere Worte“ hervorbringen, sondern mehr Schutz für die Ukraine, sagte er. Die entscheidende Schlacht werde am Himmel ausgetragen, ist Selenskyj überzeugt. „Wenn sie den Feind am Schlachtfeld stoppen, wenn sie den Krieg an Land aufhalten und wenn sie ihm die Seeherrschaft nehmen, wie wir es getan haben, dann wird der Himmel zum nächsten Schlachtfeld“, sagte er in einem Interview zur Financial Times.