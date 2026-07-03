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HAND AUFS HERZ

Ferien: Wie handhaben Sie die Kinderbetreuung?

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03.07.2026 09:48
Neun Wochen schulfrei sorgen häufig für Schwierigkeiten, was die Kinderbetreuung betrifft.
Neun Wochen schulfrei sorgen häufig für Schwierigkeiten, was die Kinderbetreuung betrifft.(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, Halfpoint - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Österreichs Familien mit schulpflichtigen Kindern stehen nun wieder neun Wochen Sommerferien ins Haus. Schön für die Sprösslinge, herausfordernd für die Eltern, von denen die meisten ja trotzdem arbeiten müssen. Wir fragen uns: Wer organisiert bei Ihnen die Kinderbetreuung? Wer übernimmt selbst öfters die Aufsicht, Mutter oder Vater? Oder die Großeltern? 

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Die langen Sommerferien machen deutlich, welche Probleme das Thema Kinderbetreuung machen kann: Zumeist ist eine sorgsame und durchgehende Beaufsichtigung der Sprösslinge ohne langfristiges Planen der Eltern und gleichzeitig ohne deren kurzfristige Flexibilität sowie häufig auch ohne Einsatz von Oma und Opa nur schwer möglich. 

Wie ist das denn bei Ihnen: Wer kümmert sich in Ihrer Familie um die Organisation der ganzen Kinderbetreuung, wer übernimmt den größten Teil der Aufsicht in den Ferien selbst? Sind es die Mütter oder die Väter, die hier vorwiegend zum Einsatz kommen?  

Springen bei Ihnen die Großeltern ein? Müssen Oma und Opa vielleicht sogar dauerhaft ran, weil es gar nicht anders ginge – und das, obwohl sie auch einmal gern „Enkelferien“ hätten? Oder können sich die Verwandten viel zu selten um die Kleinen kümmern und Sie sind damit auf sich gestellt?

Oder aber sind die Kids längst bei drei verschiedenen Ferienlagern angemeldet und besuchen die restliche Ferienzeit noch diverse Workshops, damit sie nicht unbeaufsichtigt daheim allein sind? Belastet das dann aber wiederum die Geldtasche? Oder haben Sie vielleicht einen Rat, wie man es gut schaffen kann? Schreiben Sie uns gern!

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