Anzeigenflut, weil Lkw-Lenker auf Pausen pfeifen

83.000 Anzeigen im Jahr

Davon überzeugte sich jetzt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Kontrollpunkt Wolfsbach an der A1, Bezirk Amstetten. 80 Anzeigen, zwölf Organmandate, elf Untersagungen der Weiterfahrt und sechs Kennzeichenabnahmen erlebte der Minister vor Ort mit. Und er präsentierte Zahlen, die die Notwendigkeit strenger Lkw-Kontrollen unterstreichen: So führten im Vorjahr in Niederösterreich 15.935 Lkw-Kontrollen zu insgesamt 83.560 Anzeigen – rund die Hälfte davon wegen zu langer Lenkzeiten.