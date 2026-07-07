Anzeigenflut, weil Lkw-Lenker auf Pausen pfeifen

Moderne Technik setzt die Polizei bei der Kontrolle des Schwerverkehrs in Niederösterreich ein. Mit Erfolg: Zigtausende schwarze Schafe unter den Frächtern und Chauffeuren können so aus dem Verkehr gezogen werden. Die meisten Anzeigen gibt es wegen überlanger Lenkzeiten.
Hart ist der Konkurrenzkampf im Frachtverkehr. Doch nicht eingehaltene Ruhezeiten der Lenker der tonnenschweren Fahrzeuge stellen ein Sicherheitsrisiko auf heimischen Straßen dar. Dagegen kämpft die Polizei in Niederösterreich konsequent an.
„Intelligente“ Fahrtenschreiber
Moderne Technik unterstützt die Beamten. Seit 1. Juli sind „intelligente“ Fahrtenschreiber EU-weit vorgeschrieben. Und bereits seit 2024 ist eine neue Kontrollsoftware im Einsatz. „Diese macht die Lkw-Kontrollen deutlich treffsicherer“, erklärt ein Beamter.
83.000 Anzeigen im Jahr
Davon überzeugte sich jetzt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Kontrollpunkt Wolfsbach an der A1, Bezirk Amstetten. 80 Anzeigen, zwölf Organmandate, elf Untersagungen der Weiterfahrt und sechs Kennzeichenabnahmen erlebte der Minister vor Ort mit. Und er präsentierte Zahlen, die die Notwendigkeit strenger Lkw-Kontrollen unterstreichen: So führten im Vorjahr in Niederösterreich 15.935 Lkw-Kontrollen zu insgesamt 83.560 Anzeigen – rund die Hälfte davon wegen zu langer Lenkzeiten.
Schlepper meiden A1
Die Kontrollpunkte an den Autobahnen im weiten Land werden zudem für fremdenpolizeiliche Planquadrate genutzt. Und auch die Maßnahmen im Kampf gegen die Schleppermafia zeigen Wirkung: Heuer wurde noch kein einziger Schlepper auf der Westautobahn in Niederösterreich gesichtet.
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