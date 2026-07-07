Folgt Marchetti: Kurz-Berater neuer ÖVP-General

Er habe sich als „durchaus untypischer Generalsekretär in den Dienst“ seiner Partei gestellt, meinte Marchetti selbst. „Die letzten Jahre war ich allerdings ausschließlich Berufspolitiker und ich verspüre den großen Wunsch, mir ein zweites Standbein neben der Politik aufzubauen. Daher habe ich entschieden, dass es ein guter Zeitpunkt ist, meine Funktion des Generalsekretärs mit Ende Juli zurückzulegen.“