Tschick am Spielplatz wegwerfen ist bald verboten

„Schließen Lücke im Jugendschutz“

Gleichzeitig mit dem Verbot der Abgabe von Pouches an Jugendliche schaffe man für solche Produkte auch die Möglichkeit von Nikotinhöchstgrenzen und Warnhinweise, sagte die Staatssekretärin. Besonders wichtig seien das Werbe- und Sponsoringverbot sowie das Versandhandelsverbot. „Damit schließen wir eine wirkliche Lücke im Jugendschutz.“ Pouches könnten künftig wie Tabakprodukte behandelt werden. Gleiches gilt für nikotinfreie verwandte Erzeugnisse, die oft aufputschende Substanzen wie Koffein oder Guarana enthalten.