Rechtsextreme Gewalt: Distanziert sich FPÖ genug?

Dieser tagte Anfang des Jahres nach einem linksextremen Anschlag auf die Stromversorgung in der deutschen Hauptstadt Berlin – bereits nach kurzer Zeit, wie Grüne und KPÖ im Landtag festhielten. Vor allem der grünen Klubobfrau Sandra Krautwaschl ging die Distanzierung von Kunasek nicht weit genug. „Der Vorfall in Leoben ist nicht vom Himmel gefallen“, erinnert sie an rechtsextreme Skandale im Umfeld der FPÖ und die Verharmlosung der Identitären durch Bundesparteichef Herbert Kickl („NGO von rechts“).