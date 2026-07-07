„Geil!“ Freerider jubeln über Olympia-Aufnahme

Freeriden wurde vom Internationalen Olympischen Komitee in die Olympischen Sportarten aufgenommen. Damit werden 2030 in Frankreich erstmals Damen und Herren auf Ski und Snowboards steile Berghänge hinunterfahren und waghalsige Tricks einbauen. Auch zwei Tiroler wollen in vier Jahren dabei sein.
Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees über die Aufnahme und Abwahl von Sportarten sorgte neben Schock bei den Kombinierern auch für Freude bei anderen Wintersportlern. Denn Freeriden wird 2030 in den französischen Alpen erstmals im Zeichen der fünf Ringe dabei sein.
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