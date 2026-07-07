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WM im Ticker

Argentinien gegen Ägypten – ab 18 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 05:05
Mohamed Salah (l.) trifft auf Lionel Messi (r.).
Mohamed Salah (l.) trifft auf Lionel Messi (r.).(Bild: AFP/FRANCK FIFE, ROBERTO SCHMIDT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Achtelfinale bei der Fußball-WM! Weltmeister Argentinien trifft auf Ägypten, wir berichten ab 18 Uhr live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Die erfolgreichsten Nationalteams Südamerikas und Afrikas kämpfenin Atlanta um den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Argentinien trifft als 16-facher Copa-America-Sieger auf den siebenmaligen Afrika-Cup-Gewinner Ägypten. Im Mittelpunkt steht dabei auch das Duell zweier Altstars: Lionel Messi und Mohamed Salah stehen sich im Nationaldress erstmals und wohl auch zum letzten Mal gegenüber.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Mit drei Siegen ist Argentinien ohne Probleme durch die Gruppenphase spaziert und hat dabei auch Österreich 2:0 besiegt. Im Sechzehntelfinale gegen Neuling Kap Verde musste die „Albiceleste“ aber überraschend Überstunden machen. Erst ein spätes Eigentor bewahrte die Argentinier vor einer der größten Blamagen der WM-Geschichte. „Wir konnten sie nicht gut unter Druck setzen. Unsere Mannschaftsteile standen etwas zu weit auseinander“, analysierte Messi die ungewohnt fehlerhafte Vorstellung. Dies müsse im Duell mit Ägypten deutlich besser laufen.

Weltmeister vor Ägypten gewarnt
Mittelfeldmotor Leandro Paredes erwartet gegen die Afrikaner erneut eine enge Partie: „Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Wir befinden uns im Spitzenfußball und alle Nationalteams sind sehr gut und körperlich stark.“ Und Ex-Teamkollege Sergio Agüero warnte: „Ägypten ist körperlich sehr stark und verfügt in der Offensive über noch mehr Qualität als Kap Verde.“

Mohamed Salah
Mohamed Salah(Bild: GEPA)

Erkennbar ist: Die Argentinier spielen nicht mit der Intensität der Franzosen. Sie sind auch kein „fehlerfreies Uhrwerk“, wie ÖFB-Trainer Ralf Rangnick den Europameister Spanien huldvoll nannte. Aber sie haben eben Messi. Sieben der bisher elf Turniertore erzielte der argentinische Kapitän selbst und unterstrich damit seine enorme Bedeutung für den Titelverteidiger. „Wir genießen jeden Tag, an dem wir mit ihm zusammenspielen“, sagte Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul über den achtfachen Weltfußballer.

Ägyptischer „König“ adelt Messi
Ägypten sorgte seinerseits mit dem erstmaligen Einzug ins WM-Achtelfinale für Jubelstürme in der Heimat. Nach einem 1:1 nach Verlängerung gegen Australien setzten sich die Nordafrikaner im Elfmeterschießen mit 4:2 durch und schrieben Fußballgeschichte. „Es ist einer der besten Tage meines Lebens“, sagte Salah nach dem historischen Erfolg. Auf die Frage, welchen der vielen Superstars er für seinen „letzten Tanz“ bei einer WM auserwählen würde, antwortete der als ägyptischer „König“ gefeierte Fußballstar ohne Zögern: „Messi.“

Auf Pflichtspielebene treffen Südamerikas und Afrikas erfolgreichste Teams erstmals aufeinander. Ein Testspiel im Jahr 2008 gewann die „Albiceleste“ mit 2:0. Auf den Sieger des ersten WM-Duells wartet im Viertelfinale die Schweiz oder Kolumbien.

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