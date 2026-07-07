Argentinien gegen Ägypten – ab 18 Uhr LIVE

Mit drei Siegen ist Argentinien ohne Probleme durch die Gruppenphase spaziert und hat dabei auch Österreich 2:0 besiegt. Im Sechzehntelfinale gegen Neuling Kap Verde musste die „Albiceleste“ aber überraschend Überstunden machen. Erst ein spätes Eigentor bewahrte die Argentinier vor einer der größten Blamagen der WM-Geschichte. „Wir konnten sie nicht gut unter Druck setzen. Unsere Mannschaftsteile standen etwas zu weit auseinander“, analysierte Messi die ungewohnt fehlerhafte Vorstellung. Dies müsse im Duell mit Ägypten deutlich besser laufen.