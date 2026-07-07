Vorarlbergs Leichtathletik ist weiter im Höhenflug

Der Montag war ein sehr erfolgreicher Tag für die Ländle-Leichtathletik. Der Grund: Austrian Athletics gab nicht nur die Nominierung von Pauline Schedler (TS Egg) und Lorenz Wirth (TS Lauterach) für die U20-WM in Eugene (US) von 5. bis 8. August bekannt. Sondern auch, dass Zehnkämpfer Wirth von seinem Heimtrainer Gerhard Gmeiner und Mittelstrecklerin Schedler vor Ort von ihrem US-Coach Jeffrey Bovee betreut wird.