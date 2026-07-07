Wieder Elferdrama! Messi baut Negativrekord aus

Das gibt es ja nicht! Argentiniens Superstar Lionel Messi ist gegen Ägypten im WM-Achtelfinale erneut vom Elfmeterpunkt gescheitert. Damit baut er seinen eigenen Negativrekord aus.
Bereits im Gruppenspiel gegen Österreich verschoss der 39-Jährige einen Elfmeter. Schon 2018 vergab er im Spiel gegen Island den möglichen Auftaktsieg beim 1:1, 2022 scheiterte er in der Vorrunde an Polens Torhüter Wojciech Szczesny.
Achtmal angetreten, nur viermal verwandelt
Achtmal ist Messi bisher bei einer WM aus dem Spiel heraus zu einem Elfmeter angetreten, nur vier Mal konnte er verwandeln. Damit belegt er in dieser Negativstatistik Platz eins.
Zwei Elfer bei einem WM-Turnier vergeben
Pikant: Mit dem nun verschossenen Elfer gegen Ägypten ist er der erste Spieler der WM-Geschichte, der bei einem Turnier gleich zwei Elfmeter in der regulären Spielzeit verschoss!
Immerhin: In WM-Elfmeterschießen hat Messi noch eine weiße Weste, da verwandelte der Argentinier seine Versuche 2022 im Viertelfinale gegen die Niederlande ebenso wie im Finale gegen Frankreich.
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