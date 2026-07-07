So überstand Paar die eisige Nacht am Großglockner

Fünf Einsätze in drei Tagen – für die Bergretter am Fuße des Großglockners sind es turbulente Tage. Schwierig und spektakulär war die Hilfe für ein tschechisches Paar (32 und 27 Jahre), das am Sonntag in den Stüdlgrat eingestiegen war – dann schlug das Wetter um ...