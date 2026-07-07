WM-Aus besiegelt das Ende einer unfassbaren Ära

Cristiano Ronaldo hat sein letztes WM-Spiel bestritten. Mit Tränen in den Augen verabschiedete sich CR7 von der größten Fußball-Bühne. Nach 27 WM-Partien, 146 Länderspieltoren und über zwei Jahrzehnten endet eine Ära, die den Sport geprägt hat...
Tief ergriffen ließ Cristiano Ronaldo seinen Blick durch das gigantische Stadion von Dallas schweifen. Ein letztes Mal sog er die Atmosphäre einer Weltmeisterschaft auf, ein letztes Mal genoss er die Bühne, die über zwei Jahrzehnte sein Zuhause war. Dann verschwand er mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen in den Katakomben.
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