WM-Aus besiegelt das Ende einer unfassbaren Ära

Tief ergriffen ließ Cristiano Ronaldo seinen Blick durch das gigantische Stadion von Dallas schweifen. Ein letztes Mal sog er die Atmosphäre einer Weltmeisterschaft auf, ein letztes Mal genoss er die Bühne, die über zwei Jahrzehnte sein Zuhause war. Dann verschwand er mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen in den Katakomben.