Kleider machen Leute: Die neuen Dressen sind da!

Beim Auswärtstrikot kehrt ein Design zurück, das viele Sturm-Fans sofort mit dem Verein verbinden: die klassischen Streifen. Das Trikot bringt damit ein Stück Sturm-DNA auf den Platz. Das besondere Highlight des neuen Trikotsatzes ist das dritte Trikot. Es rückt den regionalen Bezug zur Steiermark in den Mittelpunkt und zelebriert die tiefe Verbundenheit zwischen Verein, Stadt und Land. Mit dem steirischen Wappen und dem Steiermark-Herz auf dem Trikot wird sichtbar, wofür Sturm steht: für Graz, für die Steiermark und für alle Menschen, die Sturm leben.