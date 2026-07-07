Kleider machen Leute: Die neuen Dressen sind da!

Beim obligatorischen Sponsorabend am GC Murhof lüftete Sturm um Punkt 19.09 Uhr das bei den Fans so heiß erwartete Dressen-Geheimnis. Der Vizemeister spielt daheim im klassischen Schwarz, in der Fremde im unschuldigen Weiß und die grüne Wäsche ist alternativ.
Das neue Heimtrikot greift die Historie der schwarzen Sturm-Trikots auf und führt sie mit einem modernen Twist fort. Es verbindet klassische Elemente aus der Vergangenheit mit einer zeitgemäßen Optik und steht damit für die Entwicklung des Vereins: traditionsbewusst, aber immer mit Blick nach vorne.
Beim Auswärtstrikot kehrt ein Design zurück, das viele Sturm-Fans sofort mit dem Verein verbinden: die klassischen Streifen. Das Trikot bringt damit ein Stück Sturm-DNA auf den Platz. Das besondere Highlight des neuen Trikotsatzes ist das dritte Trikot. Es rückt den regionalen Bezug zur Steiermark in den Mittelpunkt und zelebriert die tiefe Verbundenheit zwischen Verein, Stadt und Land. Mit dem steirischen Wappen und dem Steiermark-Herz auf dem Trikot wird sichtbar, wofür Sturm steht: für Graz, für die Steiermark und für alle Menschen, die Sturm leben.
Geschäftsführer Thomas Tebbich: „Bei der Gestaltung unserer Trikots ist es uns jedes Jahr wichtig, die Identität des SK Sturm sichtbar zu machen – unsere Farben, unsere Geschichte und heuer die Verbindung zu Graz und der Steiermark. Mit dem Heimtrikot greifen wir die Historie der schwarzen Sturm-Trikots auf und interpretieren sie modern, das Auswärtstrikot bringt mit den klassischen Streifen ein traditionelles Element zurück. Besonders freut uns das dritte Trikot, das mit dem steirischen Wappen und dem Steiermark-Herz unsere regionale Verwurzelung klar zum Ausdruck bringt.“
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