Pedersen holt Hitze-Etappe, Pogacar verliert Gelb

Rad-Superstar Tadej Pogacar hat sein Gelbes Trikot nach der 4. Etappe der 113. Tour de France wieder abgeben müssen! An dem von Hitze geprägten Tag schnappte sich der Norweger Torstein Traeen das begehrte Maillot Jaune und führt nun die Gesamtwertung der Frankreich-Rundfahrt an. Er ist der dritte Norweger jemals im Gelben Trikot. Der Däne Mads Pedersen gewann die Etappe nach 181,9 Kilometern von Carcassonne bis Foix aus dem Sprint einer Ausreißergruppe indes klar.
Der dänische Ex-Weltmeister (Lidl) feierte seinen dritten Tour-Tagessieg. Der US-Amerikaner und Pedersen-Teamkollege Quinn Simmons wurde Zweiter, der Spanier Raul Garcia holte Rang drei. Titelverteidiger Pogacar (UAE) unternahm keine großen Bemühungen, um den 30-Jährigen aufzuhalten, nachdem er das Dress am Vortag übernommen hatte. Die Topfahrer um den Slowenen sowie seinen dänischen Rivalen Jonas Vingegaard kamen mit gut 13 Minuten Rückstand ins Ziel.
Brutale Hitze im Süden Frankreichs
Die Temperaturen kletterten im Süden Frankreichs auf bis zu 40 Grad. Eispäckchen im Nacken und großer Durst dominierten im Fahrerfeld. Der Weltverband UCI beschloss ausnahmsweise, dass in den nur für Trinkflaschenabgaben vorgesehenen Zonen auch ganze Verpflegungsbeutel ausgegeben werden dürfen, um die gleichzeitige Ausgabe mehrerer Flaschen an jeden Fahrer zu erleichtern.
Am Mittwoch sind die Sprinter gefragt. Auf den 158,3 Kilometern zwischen Lannemezan und Pau im Süden von Frankreich gibt es keine größeren Anstiege, nur eine kurze Bergwertung der dritten Kategorie steht auf dem Programm.
Das Ergebnis der 4. Etappe:
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl 4:10:45 Std.
2. Quinn Simmons (USA) Lidl
3. Raul García (ESP) – gleiche Zeit
Weiters:
31. Felix Großschartner (AUT) UAE +12:59 Min.
179. Marco Haller (AUT) Tudor +25:13
Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Torstein Traeen (NOR) UNO 13:02:46 Std.
2. Sean Quinn (USA) EF Education +28 Sek.
3. Mathias Vacek (CZE) Lidl +3:50 Min.
Weiters:
54. Felix Großschartner (AUT) UAE +28:01
181. Marco Haller (AUT) Tudor +1:19:37 Std.
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