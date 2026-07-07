Pedersen holt Hitze-Etappe, Pogacar verliert Gelb

Rad-Superstar Tadej Pogacar hat sein Gelbes Trikot nach der 4. Etappe der 113. Tour de France wieder abgeben müssen! An dem von Hitze geprägten Tag schnappte sich der Norweger Torstein Traeen das begehrte Maillot Jaune und führt nun die Gesamtwertung der Frankreich-Rundfahrt an. Er ist der dritte Norweger jemals im Gelben Trikot. Der Däne Mads Pedersen gewann die Etappe nach 181,9 Kilometern von Carcassonne bis Foix aus dem Sprint einer Ausreißergruppe indes klar.