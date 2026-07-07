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Droht Machtkampf?

Wirtschaftskammer-Boss erteilt Edtstadler Abfuhr

Salzburg
07.07.2026 19:00
Ein Herz und eine Seele? Karoline Edtstadler und WKS-Chef Buchmüller bei einem gemeinsamen ...
Ein Herz und eine Seele? Karoline Edtstadler und WKS-Chef Buchmüller bei einem gemeinsamen Termin(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Droht in Salzburg jetzt ein Machtkampf? Peter Buchmüller fühlt sich nach einem Bericht des Rechnungshofes in seinem Weg als Boss der Salzburger Wirtschaftskammer bestätigt und will noch länger in seiner Position bleiben. Trotz Drucks von Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler ...

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Jünger und weiblicher – so stellt sich Landeshauptfrau Karoline Edtstadler die Salzburger ÖVP vor. Wohl auch deshalb setzte sie die Halleinerin Tanja Graf als kooptiertes Mitglied aus dem schwarzen Wirtschaftsbund ins Präsidium der ÖVP.  

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