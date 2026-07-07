Wirtschaftskammer-Boss erteilt Edtstadler Abfuhr

Droht in Salzburg jetzt ein Machtkampf? Peter Buchmüller fühlt sich nach einem Bericht des Rechnungshofes in seinem Weg als Boss der Salzburger Wirtschaftskammer bestätigt und will noch länger in seiner Position bleiben. Trotz Drucks von Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler ...